Antoni Sztaba wkracza do show-biznesu. Aktualnie jest gwiazdą nowego serialu "Przesmyk", a swoją karierę wiąże z aktorstwem. Jak podchodzi do tego Dorota Szelągowska?

Dorota Szelągowska o karierze Antka Sztaby

Antek Sztaba jest gwiazdą nowego serialu MAXA pt. "Przesmyk". Fakt, że wybrał karierę aktorską jako swoją zawodową drogę przysparza mu niewygodnych pytań. Wszystko przez to, że jest synem Doroty Szelągowskiej i wychowywał go Adam Sztaba. "Jestem nepodzieckiem na pełnej" - śmieje się aspirujący aktor, kiedy pytają go o znane nazwisko. W rozmowie z Plejadą podkreślał jednak: "nie znam kulis, czy dostałem jakąś rolę, bo mam nazwisko. (...) Mam nadzieję, że tak nie jest. Po prostu staram się robić to, co lubię, najlepiej jak potrafię i tyle, nic więcej nie mogę zrobić". Na ramówce TVN podpytaliśmy Dorotę Szelągowską o karierę syna:

To jest jego decyzja. Ja się staram w ogóle w to nie wchodzić na tyle, na ile mogę.

Jednak czy uważa, że podjął dobrą decyzję? Zobaczcie nasze wideo.

