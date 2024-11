Roksana Węgiel jakiś czas temu zaczęła nosić na ręce szeroką bransoletkę. Fani już wtedy zauważyli, że coś im nie pasuje i zaczęli spekulować na temat tego, czy Roxie nie ma cukrzycy i nosi bransoletkę, aby ukryć libre (małe białe kółko, które służy do mierzenia cukru). W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, lecz dopiero parę tygodni później piosenkarka wyjawiła, że choruje na cukrzycę.

Cukrzyca pierwszego stopnia jest chorobą autoimmunologiczną. Choroba charakteryzuje się występowaniem hiperglikemii, czyli podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Roxie dzielnie radzi sobie z chorobą, choć jest ona czymś zupełnie nowym w jej życiu. Teraz będąc na wakacjach ze swoim mężem Kevinem Mglejem Roksana dodała kadry z wypoczynku na Mauritiusie. W poście dodanym przez piosenkarkę widnieje reklama produktu, który ma jej pomagać w życiu z cukrzycą.

W dalszej części wpisu Roksana Węgiel przypomniała, że wczoraj był Światowy Dzień Cukrzycy, życząc wszystkim chorującym osobom dużo zdrowia. Wyjawiła także, że ona sama oswoiła się z chorobą i nie chce pozwolić, aby ta ją zatrzymała.

Pięć tygodni temu na profilu w social mediach Roksany Węgiel pojawił się wpis potwierdzający, to co wiele osób się domyślało. Roxie dodała czarno-białe zdjęcie, na którym nie widać uśmiechu i napisała: