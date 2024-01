Roksana Węgiel zdecydowanie jest najpopularniejszą nastolatką w Polsce. Niedawno skończyła 19 lat, a od roku mieszka z narzeczonym w Warszawie. Właśnie w tym czasie sporo się u niej zmieniło. Właśnie opublikowała wpis, chwaląc się tym, co robiła w wolnym czasie i jak sama przyznaje, jeszcze rok temu "by nie uwierzyła" w to, że tak będzie. Co miała na myśli? Myślicie, że nauczyła się tego dla Kevina?

Reklama

Roksana Węgiel dodała InstaStory w środku nocy

Roksana Węgiel chętnie pokazuje chwile spędzone z Kevinem. Teraz gwiazda postanowiła zrobić coś, czego nigdy by się po sobie nie spodziewała. Młoda piosenkarka postanowiła w środku nocy upiec ciasto! Nie wzbudziłoby to pewnie żadnych emocji, gdyby nie fakt, jaki podpis do zdjęcia dodała Roksana. Gwiazda przyznaje się, że dopiero od roku piecze ciasta, nawet w środku nocy. Czy myślicie, że ma to bezpośredni związek z tym, że poznała swojego ukochanego Kevina i postanowiła dla niego nauczyć się piec?

Jakby mi ktoś rok temu powiedział, że będę po nocach, w wolnym czasie robiła ciasto, to bym nie uwierzyła przyznaje Roksana Węgiel.

Równo o północy Roksana pochwaliła się już gotowym wypiekiem. Piosenkarka ma w ostatnim czasie napięty grafik, więc czas na przyjemności zapewne ma tylko w godzinach wieczornych lub w nocy. Być może chciała zrobić przyjemność swojemu wybrankowi Kevinowi i upiec dla niego ciasto. Ciekawe jak zareagował na tą niespodziankę narzeczony Węgiel.

Instagram @roxie_wegiel

W życiu Roksany Węgiel dzieją się wspaniałe rzeczy. Najpierw, wyjazd do Zakopanego i koncert na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką", następnie urodzinowy wyjazd do Omanu wraz z narzeczonym Kevinem. Niedawno media obiegła wiadomość, że Roksana Węgiel wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". To naprawdę intensywny czas dla młodej gwiazdy, jednak zanim zacznie treningi do "Tańca z Gwiazdami" może jeszcze chwile odpocząć i zebrać siły na nowe wyzwanie.

Reklama

Zobacz także: Kevin Mglej pozuje z obrączką na prawej dłoni. Czyżby radosna nowina?

Zobacz także

mat. prasowe POLSAT