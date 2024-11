Kilka tygodni temu Roksana Węgiel wydała oświadczenie, w którym wyznała całą prawdę o stanie swojego zdrowia. Artystka zdecydowała się na taki ruch, bowiem szykowała się do trasy koncertowej, którą zmuszona była odwołać, po tym jak wylądowała w szpitalu. Lekarzom udało się ustabilizować stan artystki i Roksana Węgiel powoli wraca do swoich obowiązków. Młoda gwiazda w sobotni poranek udała się do studia TVN i w programie "Mówie Wam" opowiedziała o swoim zdrowiu.

Reklama

Roksana Węgiel szczerze opowiedziała o swojej chorobie. "Diagnoza była wielkim zaskoczeniem"

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej popularnych i lubianych wokalistek młodego pokolenia. Artystka ma za sobą tłum wiernych fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą jej każdy ruch i mocno ją wspierają. 19-latka może liczyć na wsparcie ze strony swojego ukochanego Kevina Mgleja, za którego niedawno wyszła za mąż. Para powiedziała sobie "tak" 25 sierpnia bieżącego roku w małym kościółku pw. świętego Michała Archanioła i świętej Anny w miejscowości Dydnia na Podkarpaciu. Roksana i Kevin swój ślub chcieli utrzymać w tajemnicy do samego końca i nawet zatrudnieni usługodawcy, o tym, że pracują dla młodej gwiazdy, dowiedzieli się chwile przed uroczystością.

Nowożeńcy po hucznym ślubie, zamiast udać się w podróż poślubną, rzucili się w wir pracy. Roksana Węgiel na październik miała zaplanowaną trasę koncertową, do której przygotowywała się już od kilku miesięcy, jednak nie doszła ona do skutku przez jej chorobę. Roksana Węgiel nie zamierzała dłużej ukrywać i w oświadczeniu wyznała, co jej dokładnie dolega.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. Ciężko jest przystopować, jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać. (...) Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów - napisała wówczas Roksana w oświadczeniu.

Po tym jak lekarzom udało się ustabilizować jej stan, Roxie powoli wraca do swoich obowiązków. 19-latka dała się namówić na współpracę z Anastazją Maciąg i obie panie kilka dni temu wydały hit "Nieładnie", z racji tego w sobotni poranek dziewczyny promowały swój nowy kawałek w programie "Mówię Wam", po odśpiewaniu utworu Roksana Węgiel postanowiła opowiedzieć o tym jak sobie radzi z chorobą i nie ukrywała, że początki były dla niej bardzo trudne.

Te początki były dla mnie najgorsze, bo jednak ta diagnoza była wielkim zaskoczeniem tak naprawdę. Nie spodziewałam się tego, jak wszystkie osoby, które zmagają się z cukrzycą na pewno wiedzą, o czym teraz mówię. - wyznała Roksana.

19-latka przyznała, że teraz czuje się o wiele lepiej i zamierza niedługo podać nowe daty koncertów!

Jest teraz na pewno lepiej, bo udało mi się to uregulować, ale potrzebowałam czasu i musiałam niestety przełożyć trasę koncertową, niedługo podam nowe daty koncertów. O cukrzycę trzeba bardzo dbać, ale nie jest to choroba, która nas po prostu zatrzyma. Uważam, że dużo daje takie nastawienie mentalne. Trzeba żyć, oczywiście zdrowie jest priorytetem i dla każdego z nas powinno być najważniejsze i badania. Oczywiście tutaj taki przekaz- badajcie się! - dodała 19-latka.

Życzymy więc Roksanie dużo zdrowia i już nie możemy się doczekać jej powrotu na scenę!

Reklama

Zobacz także: Kevin Mglej schudł prawie 40 kilogramów. Teraz zdradza, jak to zrobił. "Zmieniłem bardzo dużo"