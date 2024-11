Roksana Węgiel jest ceniona nie tylko za swój talent, ale również za zapał do pracy. Młoda wokalistka uwielbia swoich fanów i chętnie gra dla nich koncerty. Ostatnio jednak musiała nieco zwolnić tempo z uwagi na swoje zdrowie, ale zapowiedziała wielki powrót na scenę. 19-latka już nie może się doczekać przyszłego roku .

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia, która inspiruje wiele osób swoją determinacją i zapałem do ciężkiej pracy. W połowie tego roku została finalistką "Tańca z Gwiazdami" a w listopadzie Roksana Węgiel wróciła na tę scenę, występując z Maryla Rodowicz i wykonując nową wersję "Damą być". 19-latka może cieszyć się nie tylko sukcesami w karierze, ale również i w życiu prywatnym. W tym roku młoda gwiazda wyszła za mąż za swojego ukochanego Kevina Mgleja, a świeżo upieczone małżeństwo spędziło swoją podróż poślubną na Mauritiusie. W Międzyczasie Roksana Wegiel z powodów zdrowotnych musiała odwołać swoją trasę koncertową, która miała ruszyć w październiku. Na szczęście powoli odzyskuje siły i już zapowiedziała nowe daty swojej wyczekanej trasy:

Kochani nowe daty. Jest to dla mnie bardzo ważne wydarzenie, w które włożyliśmy wraz z teamem masę pracy. Nie mogę się doczekać, kiedy wyjdę do Was na scenę i za niczym nie tęskniłam bardziej niż za koncertami

— napisała Roxie.