Roksana Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich związek od początku wzbudzał ogromne emocje, a ślub w sierpniu 2024 roku tylko spotęgował zainteresowanie fanów. Para chętnie dzieli się swoim szczęściem, a Kevin ostatnio zdradził, jak małżeństwo wpłynęło na ich relację. A to nie wszystko!

Kevin Mglej i Roksana Węgiel pobrali się w sierpniu 2024 roku, a ich ślub wzbudził ogromne zainteresowanie fanów i mediów. Dziś, kilka miesięcy po ceremonii, Kevin w rozmowie z mediami podkreślił, jak bardzo małżeństwo wpłynęło na ich relację. 28-latek nie ukrywał, że to ich bardzo "wzmocniło" i dało poczucie "bliskości".

28-latek dodał też, że uwielbia mówić o Roksanie jako o swojej "żonie", co daje mu ogromną radość i satysfakcję.

Kevin Mglej w wywiadzie dla "Pudelka" przyznał, że przez długi czas zmagał się z nadwagą. Jeszcze niedawno ważył 130 kg, co miało ogromny wpływ na jego zdrowie i samopoczucie. W końcu postanowił zawalczyć o siebie i rozpoczął proces odchudzania, który odmienił jego życie. Kevin nie ukrywał, że dziś "czuje się dużo lepiej".

Ja byłem chorobliwie otyły, jeszcze nie jestem w jakiejś życiowej formie, ale na pewno jestem dużo zdrowszy i czuję się o niebo lepiej. To jest mniejsze obciążenie stawów i dużo więcej się człowiekowi chce, ma się ochotę do życia. Kilogramy cię nie przygniatają i nie przykuwają do kanapy

Kevin nie ukrywa, że jego metamorfoza to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia i samopoczucia. 28-latek zdradził, że Roksana nigdy nie naciskała na jego zmianę wyglądu.

Nigdy nie mieliśmy takich rozmów. Roxie od początku mnie akceptowała takiego, jakim jestem, jaki byłem(...) Nigdy nie powiedziała mi: 'Hej, schudnij' albo 'Nie podobasz mi się taki'. Pewnie gdyby tak mówiła, to faktycznie nie spowodowałoby to jakiejś wielkiej przemiany, bo taki negatywny komunikat raczej demotywuje niż motywuje. A przez to, że po prostu była, dała mi to zrobić w swoim tempie, to dzisiaj jest jak jest

- przyznał Mglej.