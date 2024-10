Roksana Węgiel i Kevin Mglej niedawno stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie "TAK". Piosenkarka ma teraz intensywny czas, gdyż po ślubie nie miała nawet chwili na wytchnienie i zachwycała nowymi wieściami. Co się okazuje Roxie robi międzynarodową karierę. Ostatnio zawitała w Szwecji, gdzie pracowała nad nowymi pomysłami. Niestety chwilowo młodziutka piosenkarka musiała zrobić sobie przerwę, gdyż okazało się, że choruje ona na cukrzycę.

Roksana Węgiel zachwyca nie tylko swoją muzyką, ale również swoim pozytywnym nastawieniem do życia. Roxie pomimo młodego wieku zyskała wielu fanów i spełnia się zarówno jako piosenkarka jak i żona. Fani zastanawiają się, czy Roxie i Kevin planują potomstwo? Na ten temat rąbka tajemnicy zdradziła sama Roksana Węgiel podczas jednego z wywiadów dla "Ja wysiadam".

Przed rozmową z reporterką Gazety.pl Roksana Węgiel poproszona została, aby przynieść jakiś przedmiot, który ma dla niej wartość sentymentalną. Roksana postanowiła zabrać ze sobą małe serduszko.

Postanowiłam tutaj przynieść taki naszyjnik serduszko, który dostałam od swoich rodziców na 18 urodziny. Jest on dla mnie ważny, bo uważam, że jest to taki prezent pokoleniowy. Mnie się podobają bardzo takie vintage serduszka. Ono ma taki klimat taki trochę z dawnych lat, co jest teraz mega modne. Myślę, że to ogólnie jest kultowe i taka moda nigdy nie przeminie. Tutaj mam taki cytat z biblii i obraz świętej rodziny

- wyznała Roksana Węgiel.