Roksana Węgiel od lat zachwyca swoich fanów na scenie muzycznej. Jednak ci nie przechodzą również obojętnie obok życia osobistego Roxie. Od czasu, kiedy to młodziutka gwiazda zdradziła, że jest w związku z Kevinem Mglejem, fani zaczęli czujnie obserwować i szeroko komentować życie prywatne Roxie i Kevina.

Roksana Węgiel o metamorfozie Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej od początku związku tworzą niemalże idealną parę. Przez ostatnie miesiące mogliśmy zaobserwować nie tylko ogromne uczucie między Roxie a Kevinem, lecz również zmianę wyglądu świeżo upieczonego męża. Kevin Mglej zdecydowanie się zmienił i nie wygląda już tak ja k na początku relacji z Roksaną.

Kevin Mglej zrzucił 40 kilogramów, a dodatkowo zaczęła dużo trenować, dzięki czemu udało mu się przebiec pół maraton w Barcelonie.

Pierwsze 10 km w życiu za mną. Powoli do celu, czyli 21 km w lutym - pół maraton w Barcelonie. 130 kg 2022, 93 kg 2024. A to dopiero początek - napisał jakiś czas temu na InstaStories mąż Roksany Węgiel.

Czy nowy Kevin podoba się Roksanie Węgiel? Zapytaliśmy.

Bardzo mi się podoba. Mój mąż mi się od zawsze podobał - zaczęła Roxie.

To, co powiedziała dalej młodziutka żona, zaintrygowało nas najbardziej. Co wyznała nam Roxie? Zobaczcie sami w wideo!

