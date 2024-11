Roksana Węgiel to jedna z najbardziej popularnych i lubianych wokalistek młodego pokolenia. Gwiazda może się pochwalić prawdziwą armią fanów, która stale jej kibicuje i trzyma za nią mocno kciuki. Tylko na Instagramie Roxie zgromadziła ponad 1,5 mln obserwujących!

To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych piosenkarka kilka tygodni temu przekazała, że jest chora na cukrzycę. Teraz w rozmowie z naszym reporterem opowiedziała o swoim życiu po usłyszeniu diagnozy.

Roksana Węgiel szczerze o swojej chorobie

O tym, że Roksana Węgiel jest chora na cukrzycę, dowiedzieliśmy się na początku października. Wówczas młoda gwiazda poinformowała, że niestety po ostatnim koncercie wylądowała w szpitalu - wtedy też postanowiła wyjawić prawdę na temat swojego stanu zdrowia.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. Ciężko jest przystopować, jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać. (...) Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów w październiku, ale wraz z moim teamem dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej do Was wrócić - pisała wówczas Roksana Węgiel

Roksana Węgiel właśnie wróciła do obowiązków zawodowych po przerwie związanej z jej sytuacją zdrowotną. Mieliśmy okazję porozmawiać z Roxie i oczywiście nie mogło zabraknąć tematu jej samopoczucia i tego, jak radzi sobie z chorobą. Młoda gwiazda przyznała wprost, że choć cukrzyca to poważna sprawa, to jednak już wie, jak żyć z nią żyć i jak o siebie dbać w tej sytuacji.

Cukrzyca to jest poważna sprawa, więc po prostu musiałam zrobić sobie przerwę, żeby to wszystko uregulować, bo też na początku ja sama nie zdawałam sobie sprawy z powagi sytuacji, a teraz już wiem, jak z tym się żyje i trzeba o to dbać. Jest to ważne, ale też da się z tym żyć i da się realizować. - powiedziała przed naszą kamerą Roksana Węgiel

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Roksana Węgiel? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

