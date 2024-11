Roksana Węgiel dopiero niedawno poinformowała swoich fanów, dlaczego w jej życiu nastąpiło ostatnimi czasy wiele zmian. Nie licząc oczywiście tych pozytywnych, jakimi był ślub z Kevinem Mglejem. Piosenkarka wyjawiła, że w jej życiu pojawiły się problemy zdrowotne.

Roksana Węgiel chętnie dzieli się swoim życiem z fanami. Jednak ostatnio nie wszystko było takie proste i nie wszystkim była w stanie podzielić się od razu. Okazało się, że Roxie ma cukrzycę. Piosenkarka dopiero po jakimś czasie postanowiła poinformować swoich fanów o tym, że choruje. Jednak minęło już trochę czasu i widać, że Roksana powoli oswaja się z całą sytuacją, a nawet nawiązała współpracę związaną ze swoją chorobą.

Hejka kochani! Wiem, że przez ostatnich kilka miesięcy pytaliście się mnie, o co chodzi z tą srebrną opaską, którą nosiłam na ramieniu publicznie za każdym razem, kiedy wychodziłam w jakieś miejsce publiczne, to zakrywałam wszystko, co świadczyłoby o tym, że mam cukrzycę typu 1., bo nie byłam w stanie na początku pogodzić się z tą chorobą. Nie jest to łatwe, kiedy po prostu nagle dowiadujesz się, że musisz sporo zmienić w życiu, ale to też nie jest koniec świata

W dalszej części nagrania piosenkarka zdradziła, że musiała zmienić styl funkcjonowania. Przyznała się, że początkowo ukrywała sensor, ale teraz jest dla niej bardzo przydatny i pomocny.

Parę tygodni temu fani Roksany Węgiel usłyszeli smutną wiadomość, że ich idolka choruje. Roxie postanowiła za pośrednictwem social mediów przekazać im, że chodzi o cukrzycę.

Nie sądziłam, że dojdzie do takiej sytuacji... Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja, w której się znalazłam, przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/ przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą...ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala...

- zdradziła Roksana Węgiel.