Święta Bożego Narodzenia to bardzo rodzinny czas - wie o tym doskonale również Roksana Węgiel, która te magiczne chwile spędziła w towarzystwie męża i najbliższej rodziny. Tuż po świętach jednak młoda gwiazda powróciła do obowiązków i gościła w śniadaniówce Polsatu. Nie zabrakło też ważnych ogłoszeń! Tylko zobaczcie, co przekazała światu Roksana Węgiel. Mało kto by się tego spodziewał, a teraz zostało powiedziane już oficjalnie!

Roksana Węgiel podzieliła się wieściami tuż po świętach

Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań i planów, a także postanowień noworocznych. Nic zatem dziwnego, że ten temat poruszyła w poświątecznym wydaniu "Halo tu Polsat" również Roksana Węgiel, którą widzowie niebawem zobaczą na sylwestrowej scenie. Na tym jednak nie koniec: Roxie nie ukrywa, że ma bardzo ambitne plany na 2025 rok - o tych, które będą zrealizowane w sferze zawodowej 19-latka opowiedziała w śniadaniówce Polsatu.

Trzeba przyznać, że zamierzenia Roxie Węgiel prezentują się naprawdę imponująco: od trasy koncertowej, aż po wyjazd do ... USA!

Coś, na co najbardziej czekam? Wszystko po kolei. Na początku Stany (Zjednoczone - przyp. red.), bardzo się cieszę, że tam lecę, nigdy nie byłam. Później trasa koncertowa oczywiście, tego się też bardzo, bardzo nie mogę doczekać i tak naprawdę cały ten rok jest pełen niesamowitych, nowych doświadczeń, planów, więc czekam na wszystko po kolei - wyznała Roksana Węgiel przed kamerą Polsatu.

Fani byli zachwyceni ogłoszeniem Roksany Węgiel i jej planami na nowy rok. Nie omieszkali wspomnieć o tym w komentarzach. Przypomnijmy, że z powodów zdrowotnych Roxie była zmuszona przełożyć długo wyczekiwaną trasę koncertową, która - ku uciesze fanów - ruszy pełną parą już niebawem.

Wow, super, nie mogę się doczekać

Brawo Roxie!

Super niespodzianka

Prywatnie Roksana Węgiel może liczyć na nieocenione wsparcie męża, Kevina Mgleja, który niedawno przeszedł spektakularną metamorfozę. Małżonkowie nie ukrywają też, że połączyła ich ... wiara w Boga. Ostatnio Roxie nie kryła dumy z męża, który udzielił wywiadu właśnie w tej tematyce:

Cudownie poruszać takie tematy i mówić otwarcie o wierze! Jestem dumna kochanie. Słuchając tej rozmowy wzruszyłam się szczerze. Polecam i Wam - napisała tuż przed świętami poruszona Roxie.

A Wy, czekacie już na 2025 rok? Jesteśmy przekonani, że kolejne miesiące przyniosą - nie tylko Roxie, ale i nam wszystkim - sporą dawkę nowych wrażeń!

