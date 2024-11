"Wielki Finał Tańca z Gwiazdami" już od pierwszego tańca Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej porwał wszystkich w magiczny taneczny świat. Kolejne pary również pokazały, co potrafią wyczarować na parkiecie. W tanecznym show nie zabrakło także uczestniczki poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Roksany Węgiel, a u jej boku Maryla Rodowicz.

Reklama

Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel zrobiły show w "Tańcu z Gwiazdami"

Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel to niespodzianka dla fanów i uczestników "Tańca z Gwiazdami". To właśnie one pojawiły się na parkiecie "TzG" w "Wielkim Finale". Co za tym idzie? Rodowicz i Węgiel wspólnie zaśpiewały. Całe na czarno kobiety wykonały piosenkę "Damą być", która spotkała się z dużym entuzjazmem fanów, którzy nagrodzili swoje idolki występ brawami.

Po wykonanym występie nie zabrakło wspólnych zdjęć na ściance, gdzie pojawił się także ukochany Roxie - Kevin Mglej. Widać, że Roksana, Kevin i Maryla pomimo różnicy pokoleń wspólnie się zaprzyjaźnili i razem czują flow tanecznego show.

Jak rozpoczęła się współpraca Maryli Rodowicz i Roksany Węgiel

Roksana Węgiel i Maryla Rodowicz to dwie artystki, które reprezentują różne pokolenia polskiej sceny muzycznej. Ich współpraca miała miejsce podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką 2023/2024, gdzie wspólnie wykonały na scenie utwór "Ale to już było". Występ ten połączył charyzmę młodej gwiazdy popu z doświadczeniem i legendarnym głosem Maryli Rodowicz. Dzięki połączeniu sił, ich wspólny występ stał się wyjątkowym wydarzeniem wieczoru, podkreślając uniwersalność muzyki oraz jej zdolność do jednoczenia artystów z różnych pokoleń. Fani obu artystek docenili to spotkanie, uznając je za symboliczne przekazanie pałeczki między pokoleniami w polskiej muzyce. Pozytywne reakcje publiczności i mediów sugerują, że takie współprace mogą być świetnym sposobem na promowanie muzycznej różnorodności w Polsce.

Reklama

Zobacz także: Doda skradła show w finale "Tańca z Gwiazdami"! Kiedy zdjęła kurtkę zrobiło się gorąco