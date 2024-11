Roksana Węgiel i Kevin Mglej uciekli od szarej jesieni i korzystają z gorących temperatur na południu. Pokazali, jak wyglądają ich rajskie wakacje na Mauritiusie. Najpopularniejsza nastolatka w Polsce z chęcią dzieli się zdjęciami w bikini.

Roksana Węgiel pokazała zdjęcia z wakacji na Mauritiusie

Roksana Węgiel, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, postanowiła odpocząć od codziennych obowiązków i wybrała się na wakacje do Afryki. Wokalistka opublikowała serię zdjęć z plaży na Mauritiusie, gdzie relaksuje się i korzysta z uroków egzotycznej natury wraz ze swoim mężem Kevinem Mglejem. Artystka chętnie dzieli się momentami z wakacji w swoich mediach społecznościowych. Roksana na każdym kroku pokazuje, że potrafi cieszyć się chwilą i w pełni korzystać z wolnego czasu, a afrykańska sceneria dodała tym chwilom wyjątkowego klimatu.

Instagram @roxie_wegiel

Na najnowszych zdjęciach opublikowanych na swoim profilu na Instagramie Roksana Węgiel pozuje na plaży w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Wokalistka ozdobiła swoje włosy kwiatem, dodając stylizacji subtelny, tropikalny akcent. Takie połączenie sprawiło, że młoda gwiazda wyglądała świeżo i naturalnie, przyciągając uwagę zarówno swoich wiernych fanów, jak i nowych obserwatorów. Trudno również przejść obojętnie obok sylwetki młodej wokalistki. Roksana Węgiel nie ukrywa, że ciężko pracuje nad swoją figurą na siłowni, a od pewnego czasu dołączył do niej Kevin Mglej, który na przestrzeni ostatniego roku przeszedł olbrzymią metamorfozę. Zakochani podzielili się również wspólnym zdjęciem, na którym nie brakuje czułości. Ależ oni się kochają.

Instagram @roxie_wegiel

W ostatnim czasie piosenkarka nie miała najłatwiejszego czasu. We wrześniu Roksana Węgiel trafiła do szpitala, po tym jak zasłabła na jednym z koncertów. Przyznała, że ukrywała, że choruje na cukrzycę typu pierwszego i początkowo bagatelizowała swoją diagnozę. Piosenkarka podzieliła się swoją historią, aby przestrzec innych, by nie powtarzali jej zachowań i dbali o swoje zdrowie. W związku z sytuacją zdrowotną musiała zrobić sobie małą przerwę w karierze i odwołać wymarzoną trasę koncertową, nad którą pracowała od początku roku. Wcześniej dawała z siebie wszystko na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdzie dotarła do wielkiego finału, zajmując zaszczytne drugie miejsce. Później również nie miała czasu na odpoczynek, ponieważ szykowała się do ślubu kościelnego z Kevinem Mglejem. Ciesząc się tym, co osiągała w życiu prywatnym i zawodowym zapomniała, by dać sobie czas na odpoczynek. Mamy nadzieję, że ostatnie tygodnie pozwoliły Roksanie Węgiel odpocząć i zadbać o swoje zdrowie.

