Minął miesiąc od ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, a w życiu piosenkarki nie było chwili wytchnienia ani czasu na dłuższy odpoczynek. Roxie cały czas zachwyca swoich fanów, ogłaszając nowe niespodzianki.

Roksana Węgiel kolejny raz ma powody do dumy. Tym razem, za pośrednictwem Instagrama, pochwaliła się wspaniałą informacją, pisząc, że jest wdzięczna "za to, co się dzieje", a dzieje się naprawdę sporo. 19-latka pokazała nowe zdjęcia u boku swojego męża, Kevina Mgleja, oraz grupy nowo poznanych osób, pracujących z piosenkarką Arianą Grande. Fani dowiedzieli się, że Roxie wróci do kraju aż z 8 nowymi numerami.

Co za tydzień… zaczyna się nowe, ekscytujące, międzynarodowe. Miałam przyjemność pracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy działają z Ariana Grande, Major Laizer, Tove Lo, A1 X J1 robili sound track do EUFORII sick! Jestem mega wdzięczna za to co się dzieje! Wracamy z 8 numerami, a to dopiero początek. Trzymajcie kciuki. Dziękuję mojemu polsko brytyjskiemu teamowi: @veiraofficial @jrocs_ @kevinmglej @emuzyka.pl. Jutro więcej fotek ze Sztokholmu!

- napisała na Instagramie Roksana Węgiel.