Roksana Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Wierni fani chętnie śledzą losy tej dwójki za pośrednictwem mediów społecznościowych, by na bieżąco wiedzieć, co słychać u małżonków. Tym razem Roxie postanowiła pochwalić się piękną działalnością swojego męża, o której wspomniała jego mama, Anna. W swojej relacji na InstaStoreis udostępniła post teściowej i jak się okazało, sama również przyłączyła się do tej wspaniałej akcji.

Wyszło, co Kevin Mglej robił w przeszłości. Niezwykła działalność

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nieustannie są na językach fanów polskiego show biznesu. Najpierw głośno było o samym ich związku, o którym dowiedzieliśmy się na początku 2023 roku.

To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się - mówił Kevin Mglej dla ,,Świata Gwiazd''

Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się, a z kolei w sierpniu 2024 roku, zdecydowali się na ślub kościelny. Dziś są już mężem i żoną, a ich losy nieustannie ciekawią tysiące fanów. Choć ostatnio dużo się u nich działo, ze względu na problemy zdrowotne Roxie, to jednak teraz wszystko wskazuje na to, że ich życie wraca do normy i obydwoje znów mocno pracują na swoje kolejne sukcesy. Oprócz tego, para nie zapomina również o potrzebujących!

Właśnie na Instagramie Roksany Węgiel pojawiła się relacja, z której dowiedzieliśmy się, że już 22 lata temu jej mąż rozpoczął przygodę z Radiem Lublin, gdzie razem z redaktor Ewą Dados prowadził audycję "Jasiek". Od tego czasu razem ze swoimi najbliższymi bardzo zaangażował się też w akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

Pomóż dzieciom przetrwać zimę. 22 lata temu swoją przygodę z Radiem Lublin rozpoczął Kevin Mglej, prowadząc wspólnie z red. Ewą Dados audycję ,,Jasiek''. Od tego czasu każdego roku wspieramy akcje PDPZ i bierzemy udział w aukcji charytatywnej na rzecz potrzebujących dzieci. - wyjawiła mama Kevina Mgleja

Kevin i jego rodzina w dalszym ciągu angażują się w tę akcję, a co więcej w tym roku dołączyła do nich również Roksana Węgiel, która przekazała bilety na aukcję!

Dziś do domu wracamy z obrazem, rękawicami z autografem Jerzego Dudka i... Dziękujemy Roksanie Węgiel za przekazanie biletów na aukcję (wylicytowane zacnie). Zapłatą za wszystkie licytowane przedmioty są produkty żywnościowe. Do akcji można przyłączyć się już 7 grudnia podczas ulicznej zbiórki darów (pieniędzy nie zbieramy).

Roksana Węgiel z dumą zamieściła te piękne wiadomości na swoim InstaStories i zachęciła swoich fanów do wzięcia udziału w akcji.

Zaskoczyła Was informacja, że Kevin Mglej już 22 lata temu zaliczył swój medialny debiut?

