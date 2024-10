Niedawno Roksana Węgiel zasłabła po koncercie. Wokalistka trafiła do szpitala i mocno zaniepokoiła fanów. Okazało się, że to konsekwencja cukrzycy typu pierwszego, którą zdiagnozowano u nastolatki. Gwiazda musiała odwołać wielką, zapowiadaną od tygodni trasę koncertową. Po opuszczeniu szpitala artystka wyjechała z Polski do Szwajcarii. Ostatnie dni Roxie spędza w pięknym Zurychu. Postanowiła podzielić się z internautami sesją w łóżku. W komentarzach nie brakuje zachwytów.

Reklama

Roksana Węgiel pochwaliła się sesją z łóżka

Kilka dni temu Roksana Węgiel zabrała głos ws. swojego zdrowia. Fani wokalistki mocno się zaniepokoili, gdy ich ulubiona artystka trafiła do szpitala. Gdy zasłabła po koncercie, zrozumiała, że musi na poważnie wziąć zalecenia lekarzy w związku z cukrzycą typu pierwszego. Roxie czuje się coraz lepiej, ale nie jest w stanie zagrać jesiennej trasy koncertowej.

Niedługo po wyjściu ze szpitala wokalistka wybrała się do Zurychu. Obecnie nastolatka skupia się na regeneracji i odpoczywa, kiedy tylko może. To jednak nie przychodzi jej z łatwością. Jej świeżo upieczony mąż Kevin Mglej przyznał, że Roksana Węgiel nie umie usiedzieć spokojnie przez dłuższy czas. Teraz artystka pochwaliła się sesją zdjęciową z łóżka, która jest efektem współpracy z marką bieliźnianą. Komentarze fanów mówią same za siebie.

Bogini.

Wyglądasz bosko.

Cudownie się na ciebie patrzy.

Przepięknie wyglądasz.

Świetnie ci pasuje ten kolor.

Jesteś taka śliczna.

Szybko wracaj do zdrowia.

Nie możemy się doczekać, aż wrócisz.

Widać, że fani Roxie zdążyli się już stęsknić za wokalistką. Choć odwołana trasa koncertowa to spory zawód nie tylko dla publiczności, ale i samej wokalistki, słuchacze zareagowali na tę wiadomość z dużą wyrozumiałością. Natomiast Roksana Węgiel przyznała, że zbagatelizowała zalecenia lekarzy. Teraz będzie musiała zmienić swój styl życia.

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która będzie wymagała od Roksany Węgiel wdrożenia na stałe odpowiednich nawyków. Warto przypomnieć, że w przypadku tego schorzenia konieczne jest wdrożenie specjalnej diety, ułożonej przez diabetyka i dietetyka. Niezbędne jest też przyjmowanie insuliny – do końca życia.

Zobacz także

Roksana Węgiel przez długi czas nie chciała mówić o swoich problemach zdrowotnych publicznie. Gdy jej stan zdrowia się pogorszył, ujawniła, że zmaga się z cukrzycą. Zaapelowała też do fanów, by nie lekceważyli swojego samopoczucia i regularnie się badali, a także stosowali się do zaleceń lekarzy.

Roxie nie zapomniała też podziękować internautom za miłe wiadomości z życzeniami powrotu do zdrowia i wsparcie fanów. Ujawniła, że napisało do niej wiele osób, które również mierzą się z cukrzycą. Nastoletnia gwiazda planuje w najbliższym czasie zajmować się jedynie działaniami, które nie będą jej obciążały fizycznie. Zapowiedziała, że musi zniknąć, ale dodała, że "już ją nosi".

Reklama

Zobacz także: Dopiero wyszła ze szpitala. Roxie Węgiel właśnie ogłosiła radosną nowiną, stało się tak szybko