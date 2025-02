Roksana Węgiel na Gali Bestsellerów Empiku była zdecydowanie jedną z gwiazd, które wybrały najważniejsze kreacje. Z jej twarzy nie znikał uśmiech.

Roksana Węgiel jakiś czas temu poinformowała swoich fanów o chorobie, która wykluczyła ją z życia zawodowego. 19-latka cierpi na cukrzycę, która zdecydowanie utrudniła zmieniła jej plany na najbliżą przyszłość. Trasa koncertowa Roxie została przesunięta. Jednak ten poślizg nie zabrał Roxie motywacji i co się okazuje, nic nie jest stracone.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. Ciężko jest przystopować, jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać. (...) Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów w październiku, ale wraz z moim teamem dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej do Was wrócić

- pisała niedawno Roksana Węgiel na swoich social mediach.