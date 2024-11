Artur Sikorski i Oliwia Misztal to znana w social mediach para, która jakiś czas temu poinformowała, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Oliwia Misztal to 23-letnia influencerka znana jest przede wszystkim z Instagrama, gdzie śledzi ją ponad 320 tysięcy osób. Artur Sikorski ma również 23 lata i jest piosenkarzem. Para porównywana jest do światowych gwiazd Hailey i Justina Biebera.

Oliwia Misztal i Artur Sikorski przywitali na świecie dziecko

Dopiero, co napłynęły wieści, że Oliwia Misztal i Artur Sikorski będą mieli dziecko. Radosne wieści para przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, dzieląc się zdjęciami z sesji ciążowej, na których eksponuje zaokrąglony brzuch. Sesja fotograficzna odbyła się w minimalistycznym klimacie, podkreślając jej radość z nowego etapu życia. Informacja o ciąży wywołała wiele pozytywnych komentarzy od fanów i obserwatorów, którzy życzą przyszłej mamie zdrowia i szczęśliwego rozwiązania.

Czas szybko mija i nadszedł ten wspaniały dzień 9 listopada 2024 roku, kiedy szczęśliwi rodzice powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Chłopiec dostał na imię Antonii. Dumni rodzice za pomocą social mediów umieścili zdjęcia chłopca.

Jak Oliwia Misztal i Artur Sikorski poinformowali o ciąży

Influencerka Oliwia Misztal oprócz informacji o ciąży na Instagramie, nagrała również wideo, które umieściła na YouTube. W filmiku wystąpiła z ojcem dziecka - Arturem Sikorskim i opowiedziała "jak do tego doszło".

Zawsze chciałem być młodym rodzicem, zawsze myślałem o tym, że to jest coś superowego, że jesteś młody i masz siłę do tego, żeby wychowywać dziecko - wyjawił Artur Sikorski.