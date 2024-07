Robert Kozyra krytykuje Eurowizję i Michała Szpaka, który zgłosił się do polskich preselekcji! Dziennikarz nigdy nie miał dobrego zdania na temat tego konkursu, uważa, że jest tam niski poziom muzyczny, docenia jednak spektakularną oprawę. Jak Robert Kozyra zareagował na wieść, że to Michał Szpak ma być polskim kandydatem na Eurowizję 2016?

Robert Kozyra: Czy Michał Szpak reprezentuje coś sobą?

W rozmowie z wideoportalem.pl Robert Kozyra stwierdził, że nie interesuje go Eurowizja w żaden sposób, a więc jest mu to obojętne, kto nas będzie reprezentował. Pozwolił sobie jednak na wbicie szpili Michałowi Szpakowi, który chce nas reprezentować z utworem "Color of Your Life":

Nie wiem co myślą Ci, którzy zarządzają rozrywką w telewizji o Michale Szpaku. Nie wiem, czy to jest kwestia tego czy jest kontrowersyjny, czy cokolwiek interesującego sobą reprezentuje. Nie ma repertuaru. Wiemy tyle, że ma długie włosy i maluje paznokcie - ocenia Robert Kozyra.

Sam Michał Szpak jest pełen entuzjazmu. Bardzo chce reprezentować nasz kraj na Eurowizji. Utwór, który wybrał, spodobał się fanom. Czy komisja TVP da mu szansę i weźmie udział w koncercie już 5 marca, podczas którego poznamy polskiego reprezentanta? Michał Szpak ma silną konkurencję - swoje zgłoszenie wysłali m.in. Edyta Górniak z utworem "Grateful" oraz Margaret z "Cool me Down".

Ma szansę?

Michał Szpak i jego utwór "Color of Your Life".

Michał Szpak chce jechać na Eurowizję 2016!

Robert Kozyra krytykuje Michała Szpaka.