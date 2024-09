Polska wybrała swojego reprezentanta na Eurowizję Junior 2024. Dominik Arim swoim wykonaniem utworu "All Together" zdobył serca jury i publiczności, zwyciężając finał programu "Szansa na sukces". Przed nami wielkie emocje – już w listopadzie młody artysta wystąpi w Madrycie.

Eurowizja Junior 2024: Dominik Arim reprezentuje Polskę w Madrycie

Eurowizja Junior 2024 już za pasem, a Polska wyłoniła swojego reprezentanta. Młody i utalentowany Dominik Arim stanie na scenie w Madrycie, aby powalczyć o zwycięstwo z utworem "All Together". Wybór Dominika nastąpił podczas finału programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024", w którym jego emocjonalne wykonanie przekonało zarówno jury, jak i widzów.

W ścisłym finale Dominik Arim zmierzył się z Aleksandrą Antoniak, oboje wykonali utwór przygotowany specjalnie na polski występ podczas Eurowizji Junior w Madrycie.

Polska od kilku lat osiąga dobre wyniki w konkursie Eurowizji Junior, a oczekiwania wobec Dominika są wysokie. Kim jest młody artysta, który zawalczy o kolejny sukces dla Polski?

Eurowizja Junior 2024. Kim jest Dominik Arim?

Dominik Arim to 11-latek z Pomorza. Młody wokalista, który od lat rozwija swoje talenty muzyczne. Uczy się gry na trąbce w Szkole Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim a także gra na fortepianie. Jednak to śpiew jest jego największą pasją. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie śpiewem, a jego pasja do muzyki zaowocowała udziałem w licznych konkursach wokalnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

W tegorocznym finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024" nie brakowało emocji. Dominik Arim swoim wykonaniem utworu "All Together" wygrał polskie preselekcje do Eurowizji Junior. Piosenka, której przekaz mówi o jedności i współpracy, według jej twórców idealnie wpisuje się w ducha Eurowizji Junior.



Dominik Arim będzie intensywnie przygotowywać się do występu na Eurowizji Junior 2024, która odbędzie się w listopadzie w Madrycie. Artysta skoncentruje się na dopracowaniu swojego występu pod kątem wokalnym i scenicznym. Ekipa towarzysząca Dominikowi będzie pracować nad efektowną oprawą wizualną, która ma przyciągnąć uwagę widzów z całej Europy.

Eurowizja Junior to wydarzenie, które co roku przyciąga miliony widzów, a występ Dominika z pewnością będzie wyjątkowym momentem tegorocznej edycji. Wszyscy trzymamy kciuki za sukces młodego reprezentanta Polski!