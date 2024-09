O niej mówi cała Polska i wydaje się, że to właśnie był cel amerykańskiej gwiazdy. JoJo Siwa przeleciała do Polski za namową fanów, a teraz mówi się o jej udziale na Eurowizji. Amerykanka ma reprezentować Polskę na największym Konkursie Piosenki? Te spekulacje podsycił również Donatan. Sprawdźcie szczegóły.

JoJo Siwa będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2025?

JoJo Siwa urodziła się 19 maja 2003 roku, a sławę zyskała, występując w programie "Taniec. Starcie małych gigantów". Następnie została jurorką w programie "So You Think You Can Dance", co przyniosło jej gigantyczną rozpoznawalność. JoJo Siwa w 2021 roku dokonała coming outu. Teraz głośno mówi o tym, że jej marzeniem jest wystąpić na Eurowizji. To, co może zaskoczyć to fakt, że artystka chce reprezentować Polskę! Początkowo nikt nie brał tego na poważnie, jednak teraz JoJo przyleciała do naszego kraju i wstawiła zdjęcie z zaskakującym opisem:

Pierwsza noc w PolscePoszłam do kilku sklepów, kolacji i spotkałem wielu fanów słodkich polskich... z kilkoma z nich właściwie rozmawialiśmy o Eurowizji i mojej piosence Yesterday’s Tomorrows Today. Wszyscy byli tacy mili i tacy pomocni. Cieszę się, że mam tu jeszcze trochę czasu!! - napisała JoJo.

Następnie dodała kolejny kadr i zaskoczyła fanów po raz kolejny. Tajemniczo na swoim profilu na Instagramie napisała, że był to jej najlepszy dzień!

Dziękuję Polsko za najlepszy dzień

Plotki o udziale JoJo na Eurowizji podsycił również Donatan, który na swoim profilu napisał:

Miło mi że JOJO SIWA przylatuje do Polski skonsultować się z CLEO i ze mną odnośnie udziału w Eurowizji JOJO chce tam wjechać po Słowiańsku więc z przyjemnością przeszkolimy - MY WIEMY JAK! - napisał Donatan na Facebooku.

Co ciekawe, fani dopatrzyli się również, że oficjalny profil Eurowizji zaczął obserwować w social mediach JoJo Siwą! Gdy internauci zaczęli wierzyć w to, że amerykańska gwiazda może reprezentować nasz kraj na Eurowizji, w sieci pojawiły się nagrania, że jest to niemożliwe z kilku przyczyn. Po pierwsze JoJo Siwa ma dziadka z Polski, jednak sama nie posiada obywatelstwa polskiego, co uniemożliwia jej udziału w konkursie. Ponadto jej piosenka, z którą planowała wystąpić, została nagrana dużo wcześniej, a prawo mówi o tym, że do preselekcji może przystąpić artysta, którego singiel został wypuszczony nie wcześniej niż 1 września!

A wy, co myślicie o plotkach na temat udziału JoJo Siwy na Eurowizji 2025?

