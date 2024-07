Fani Edyty Górniak nie kryją radości ze startu swojej idolki w tegorocznej Eurowizji! Artystka ogłosiła, że wysłała swoje zgłoszenie do konkursu. Specjalnie z myślą o konkursie nagrała utwór "Grateful" (premiera już 14 lutego). Informacja spotkała się ze sporym zaskoczeniem w show-biznesie. Gwiazda nie wspominała wcześniej, że myśli o udziale w Eurowizji. Kilka dni temu zapytała jedynie fanów, co myślą o tym pomyśle, a następnie poinformowała o swojej decyzji. Fani diwy zareagowali natychmiast. Są zachwyceni! Na Facebooku gwiazdy pojawiła się lawina komentarzy.

Tylko ona ma szanse, bo to największy polski talent. Trzymam kciuki!!! Będziemy dopingować Cię najmocniej jak się da! Już się nie mogę doczekać usłyszenia piosenki, którą przygotowałaś. W kooońcu po 22 latach doczekaliśmy się! Dziękuję Edi! Edyto, brawa za odwagę! W maju trzymamy kciuki! Będziemy mocno trzymać kciuki za ciebie. Myślę, że dzięki Tobie wygramy.

Wśród komentarzy nie zabrakło wspomnień z występu Edyty Górniak na Eurowizji w 1994 roku, kiedy to polska gwiazda z piosenką "To nie ja" zajęła 2. miejsce. Kandydaci mieli czas na zgłoszenia do 8 lutego 2016 roku. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji TVP wybierze kilku artystów, których ogłosi 16 lutego na konferencji. Następnie 5 marca odbędzie się koncert eliminacyjny, w czasie którego widzowie zadecydują, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Edyta Górniak zaprezentuje utwór "Grateful".

