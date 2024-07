W 2016 roku tata Agnieszki Radwańskiej nadal uważał, że mógłby być jej trenerem, ale póki jego córka tego nike chce, to się nie będzie wtrącał. Ogląda mecze, komentuje dla prasy poczynania córki i chwali zięcia Dawida Celta.

Ja jestem gotowy zawsze, może jedynie fizycznie nie za bardzo. Jest jednak wielu dobrych trenerów na rynku. Ja oczywiście mógł-bym znowu się tego podjąć, w końcu w sumie nie musiałbym szaleć na korcie, od tego są sparingpartnerzy. Na szczęście Agnieszka ma dobrego sparingpartnera, ja z Dawida (Celta - red.) jestem zadowolony, bo to jest jej partner życiowy i sportowy. Potrafią to wszystko połączyć, co jest rzadko spotykane i to jest duży plus - powiedział w wywiadzie dla Dziennik Polski Robert Radwański.