Reklama

To dziś! 22 lipca 2017 roku najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska i jej sparingpartner Dawid Celt biorą ślub! Msza odbędzie się w centrum Krakowa o godz. 15.30 Na Skałce. Na świadkową Agnieszka wybrała swoją siostrę Urszulę, a świadkiem Dawida będzie jego najstarszy brat, Błażej. Czy na ślubie pojawi się jej tata Robert Radwański, z którym tenisistka jest skonfliktowana?

Zobacz: Agnieszka Radwańska i Dawid Celt wzięli ślub. ZDJĘCIA z uroczystości. Podoba Wam się sukienka Isi?

Radwańska ślub szczegóły

Zobacz także

Po ceremonii państwo młodzi z gośćmi pojadą do oddalonych o 20 km Tomaszowic do Hotelu Dwór. Tam odbędzie się wesele Radwańskiej (28 lat) i Celta (32 lat). Co będą jedli goście? Tatar z wędzonego łososia, krem brokułowy z płatkami migdałów, polędwiczkę wieprzową podaną w sosie grzybowym z puree z batatów, każual z fasolą i czerwonym winem oraz kompozycją groszku cukrowego i pieczonego buraczka.

Zaproszono 131 gości. Jak podał "Super Express" wśród zaproszonych gości są m.in. tenisistki Karolina Woźniacka i Niemka Andżelika Kerber.

Zobacz: Agnieszka Radwańska ma konflikt z ojcem? Dlaczego od lat ich relacje są napięte? Poznaj historię

Co będzie atrakcją wesela? Między innymi występ kabaretu Koń Polski, fontanna czekolady czy fotobudka.

Ile Radwańska i je przyszły mąż mają czasu dla siebie? Tenisistka zaczyna mecze dopiero w sierpniu. Przed US Open zagra jeszcze w Toronto (7-13 sierpnia).

Młodej parze serdecznie gratulujemy!

Zobacz także: Agnieszka Radwańska w Krakowie zachwyciła stylizacją! Tylko te buty! Dlaczego wzbudziły tyle emocji?

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt znają się od ponad 10 lat. Dawid poznał przyszłą żonę jak miała 17 lat i wzbraniał się przed uczuciem. Radwańska jest drugą partnera Dawida Celtą. Trener ma 6 letnie dziecko z poprzednią dziewczyną.

EastNews

Od 2013 roku Radwańska i Celt są parą.

Dawid Celt w młodości był dobrze zapowiadającym się tenisistą, ale jego karierę przerwała poważna kontuzja.

Reklama

Zobacz: Trudna miłość Agnieszki Radwańskiej