Piotr Mróz, znany z wygranej w 12. edycji "Tańca z gwiazdami", odniósł się do powrotu Agnieszki Kaczorowskiej na parkiet programu. Przypomniał, że wcześniej tancerka nie ukrywała swojej krytyki wobec jury oraz zasad oceniania uczestników. Wypowiedzi te pojawiały się w jej mediach społecznościowych i wywiadach.

Piotr Mróz o wcześniejszych wypowiedziach Agnieszki Kaczorowskiej

Powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami" wzbudził mieszane emocje również w środowisku tanecznym. Część osób uważa, że jest to naturalny ruch w karierze tancerki, inni natomiast sugerują, że jest to specjalne działanie, aby nie dać o sobie zapomnieć. Tym razem głos w sprawie zabrał również Piotr Mróz, który przed laty wygrał jedną z edycji "Tańca z Gwiazdami".

Według Mroza Kaczorowska wielokrotnie sugerowała, że system oceniania w programie jest niesprawiedliwy, a samo show nie spełnia standardów profesjonalnej rywalizacji tanecznej. Dlatego też jej decyzja o powrocie do "Tańca z Gwiazdami" budzi kontrowersje.

Sugestie dotyczące motywacji finansowych

Piotr Mróz wprost zasugerował, że powrót Agnieszki Kaczorowskiej może mieć przede wszystkim podłoże finansowe. Dodatkowo, uznał, że tancerka powinna wydać oświadczenie z przeprosinami dla jury, które tak mocno krytykowała w ubiegłych edycjach. Agnieszka Kaczorowska zarzekała się, że jeśli nie wystąpi w roli jurorki to już nigdy nie zatańczy na parkiecie show.

Trzeba się bić w pierś, bo jeszcze niedawno Agnieszka psioczyła na jury, sama chciała się dostać do tego jury, psioczyła na program.(...) Nie dostała się do jury, wraca jako tancerka i teraz trzeba się zmierzyć i spojrzeć w oczy tym wszystkim jurorom, na których się przed chwilą psioczyło. Którym się ujmowało ich kompetencji - mówił w rozmowie z Kozaczkiem.

Podejrzewam, że to wszystko ma bardzo dobre podłoże finansowe, ale no właśnie (...) jeżeli się czegoś trzymamy, to się tego trzymajmy. A jeżeli wracamy, to oficjalne oświadczenie, ja na przykład bym zrobił - dodał aktor.

Do tej pory Kaczorowska nie odniosła się bezpośrednio do jego słów. Oczekuje się jednak, że wraz ze zbliżającą się edycją programu sprawa nabierze jeszcze większego rozgłosu.

Czy decyzja Agnieszki Kaczorowskiej o powrocie do "Tańca z Gwiazdami" rzeczywiście wynika z pasji do tańca, czy może chodzi o coś innego? Czas pokaże, jak potoczą się jej dalsze losy w programie i czy odniesie się do słów Piotra Mroza.

Afera między Agnieszką Kaczorowską a jurorami "Tańca z Gwiazdami"

Warto zaznaczyć, że jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska starała się o udział w "Tańcu z Gwiazdami" w roli trenerki. Niestety, nie udało jej się wygrać castingu i wówczas była bardzo zawiedzona. W jednym z wywiadów skrytykowała Tomasza Wygodę, twierdząc, że Wygoda "nie jest żadnym autorytetem" w świecie tańca towarzyskiego, a tancerze musieli go "wygooglać", by dowiedzieć się, kim jest. Jej konflikt z jurorami programu poniósł się dużym echem.

Jej wypowiedź wywołała reakcje w środowisku tanecznym. Rafał Maserak, jeden z jurorów programu, skomentował:

Agnieszka trochę odleciała. I uważam, że troszeczkę przesadza. Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jej zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, no niestety jej się nie udało. I teraz po prostu swoje żale wylewa w internecie.

Mimo wcześniejszych kontrowersji, w grudniu 2024 roku ogłoszono, że Agnieszka Kaczorowska powróci do "Tańca z gwiazdami" jako trenerka. Jej decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami, zwłaszcza w kontekście wcześniejszej krytyki programu i jego jurorów. Fani są ciekawi, jak będzie wyglądać jej relacja z jurorami programu!

"Taniec z Gwiazdami" wystartuje już 2 marca. Wówczas wszystko okaże się jasne!

Piotr Mróz w Tańcu z Gwiazdami Mateusz Jagielski/East News

