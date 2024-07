Robert Radwański, ojciec Agnieszki Radwańskiej cieszy się ze zwycięstwa córki, ale nie żałuje ostrych słowach trenerowi zawodniczki. Co ciekawe, Robert Radwański jest chyba jedyną osobą, który nie wpadł w euforię po zwycięstwie córki. Po zwycięstwie Agnieszki Radwańskiej w turnieju Masters w Singapurze wszyscy świętują spektakularny sukces tenisistki. Robert Radwański nie kryje zadowolenia ze zwycięstwa córki, jednak w jego wypowiedziach pojawiła się i krytyka:

Początek roku to była droga cierniowa. Czy teraz będzie jej łatwiej o wygranie Wielkiego Szlema? Zobaczymy. Zależy, jak przepracuje kolejne miesiące przed kolejnym sezonem i czy nie straci formy. Ja mam swoje zdanie na temat obecnego szkoleniowca córki i go nie zmieniam. Jedna jaskółka wiosny nie czyni - cytuje Roberta Radwańskiego "Fakt".

Ojciec Radwańskiej nie przepada za trenerem Agnieszki Radwańskiej. W tym roku w rozmowie z onet.pl apelował nawet o zwolnienie Tomasza Wiktorowskiego. Twierdził, że "jeśli tylko pan Wiktorowski ma choć trochę honoru, powinien zrezygnować z funkcji trenera nie tylko w reprezentacji Polski, ale i jako szkoleniowca mojej córki"

Radwański podkreślał jednak, że zwycięstwo Agnieszki to niezwykle ważna wygrana, która przejdzie do historii:

To bardzo ważne zwycięstwo, każdy tenisista to potwierdzi. To także jedno z największych osiągnięć Agnieszki. Ja postawiłbym je na równi z finałem Wimbledonu z 2012 roku. Może wreszcie doczekamy się, że Polka będzie numerem jeden na świecie - przewidywał ojciec Isi.