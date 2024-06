Od pewnego czasu sporo dyskutuje się nie tylko o życiu miłosnym Roksany Węgiel, ale i rodzinnym. Pojawiły się bowiem pogłoski, że 19-latka żyje w nie najlepszych stosunkach z tatą! Ona sama tygodniami unikała wypowiedzi w tym temacie, ale w końcu przerwała milczenie. Już wszystko wiadomo.

Roksana Węgiel pokazała wymowne zdjęcie, chodzi o jej tatę

Trudno znaleźć dziś artystkę młodego pokolenia, która tak jak Roksana Węgiel cieszyłaby się równie ogromną popularnością. Udział w "The Voice Kids" otworzył Roxie drzwi do wielkiej kariery, po której szczeblach wciąż sukcesywnie się wspina. Już od dłuższego czasu w mediach mówi się nie tylko o jej życiu zawodowym, ale i prywatnym. Niemałym bowiem echem odbił się fakt, że ta jest w związku ze sporo starszym chłopakiem, a już niebawem para stanie na ślubnym kobiercu! Co ciekawe, ślub cywilny dobył się już kilka tygodni temu!

Poza tym od niedawna fani głośno dyskutują o rodzicach 19-latki, a dokładniej relacji, która miała ulec pogorszeniu. Internauci zaczęli zwracać uwagę, że ci nie wspierali córki na forum, gdy brała udział w "Tańcu z gwiazdami", a zaraz potem pojawiły się doniesienia, jakoby Rafał Węgiel blokował międzynarodową karierę Roxie. Wybuchło spore poruszenie, a w sieci coraz głośniej mówiło się o fatalnych stosunkach pomiędzy 19-latką a ojcem.

Ona sama nie komentowała sprawy, jednak jej najnowsza relacja zdaje się rozwiewać wszelkie wątpliwości w tym temacie. Mimo natłoku obowiązków wokalistka nie zapomniała, że na 23 czerwca przypadał Dzień Taty. Co więcej, postanowiła na forum pochwalić się podarunkiem, jaki sprezentowała ojcu. Jest to własnoręcznie wykonana drewniana ramka ze zdjęciami całej rodziny oraz napisem: "Kochamy cię!". Niżej znalazły się także pierwsze litery imienia Roxie oraz jej rodzeństwa.

Co ciekawe, każda z fotografii została podpisana, a w połączeniu słowa układają się w zdanie: "Najlepszy tatuś na świecie!". Wygląda na to, że pomiędzy Roksaną a tatą relacje są w najlepszym porządku lub przynajmniej zdążyły ulec poprawie.

