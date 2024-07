Przygotowania do ślubu idą pełną parą. Plany Agnieszki Radwańskiej jako pierwsza zdradziła jej przyjaciółka. „Aga wychodzi za mąż i trudno będzie robić tylko babskie wypady”, powiedziała we wrześniu Karolina Woźniacka. Jak dowiedział się „Flesz”, Agnieszka Radwańska i Dawid Celt ustalili już wszystkie szczegóły uroczystości! Pobiorą się w przyszłym roku, prawdopodobnie wiosną. W Polsce! To gest w kierunku rodziny. Podobno tenisistka już zamówiła suknię ślubną – szyje ją Agnieszka Maciejak, z którą Agnieszka przyjaźni się od lat.

A kim jest Dawid Celt? To sparingpartner Radwańskiej. Znajomi pary twierdzą, że Agnieszka może na niego liczyć nie tylko na korcie. „Dawid miał 16 lat, gdy zmarł jego tata. Ma trzech młodszych braci, więc naturalnie przejął rolę głowy rodziny. Jest opiekuńczy i Aga może na nim polegać”, mówią. Już niedługo Agnieszka i Dawid będą nierozłączni nie tylko na korcie. Więcej na ten temat przeczytacie w nowym magazynie "Flesz".

