Ostatni odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno zaniepokoił widzów, którzy pokładali spore nadzieje w małżeństwo Agnieszki i Damiana. Uczestniczka show stwierdziła, że Damian zaczął stawiać między nimi granice, a to, co zrobi w następnym odcinku sprawi, że Agnieszka będzie pełna wątpliwości co do ich związku. W sieci właśnie pojawił się zaskakujący zwiastun finałowego odcinka programu!

Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjął zaskakującą decyzję

Agnieszka i Damian z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są ulubioną parą widzów. Od samego początku para bardzo dobrze się dogadywała i nawet ich podróż poślubna przebiegła znakomicie. Oboje robili wszystko, by ich relacja przetrwała, choć żeby było to możliwe, jedno z ich musiało zdecydować się na przeprowadzkę. Małżeństwo podjęło decyzję, że będzie do Damian, ponieważ Agnieszka prowadzi swoją własną firmę w Wasilkowie. Jednak w ostatnim odcinku sielanka u Agnieszka i Damiana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się zakończyła, a uczestniczka show stwierdziła, że mąż stawia między nimi granice i ich relacja się nie rozwija. Widzowie sądzili, że to tylko chwilowy kryzys, ale zwiastun następnego odcinka, który pojawił się na stronie tvn.pl, przyniósł jeszcze więcej wątpliwości. Damian postanowił nie iść na umówioną wcześniej rozmowę o prace, bo źle się czuje.

Niestety, rano stwierdziłem, że lepiej będzie, jak nie pojadę, no bo głos nie pozwalał, trochę też gorączkę miałem. Stwierdziłem, że zdrowie jest najważniejsze — powiedział Damian.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo się zaniepokoiła decyzją Damiana. Uczestniczka show martwi się, że jej mąż nie będzie w stanie zdecydować się na zmiany i się do niej nie wprowadzi. Ostatecznie jednak ma nadzieję, że to tego nie dojdzie.

Obawiam się na pewno tego, że Damian jednak dojdzie do wniosku, że nie chce zmieniać swojego życia. Zwłaszcza, że on jest osobą taką, bardzo przywiązaną, stałą. Nie wiem, czy będzie na tyle silny, będzie miał na tyle w sobie determinacji, żeby rzucić wszystko i przyjechać tutaj. Jest bardzo dużo pytań i bardzo mało odpowiedzi — powiedziała Agnieszka.

Mamy nadzieję, że to tylko chwilowy kryzys w małżeństwie Agnieszki i Damiana. To, jaką decyzję podejmą oni i inne pary dowiemy się w finałowy odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", który pojawi się na antenie TVN już w najbliższy wtorek o godz. 21.30. Będziecie oglądać?

