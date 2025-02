Agnieszka Chylińska i Jan Kliment spotkali się po raz pierwszy podczas pracy przy programie „Mam talent!”. To właśnie tam ich zawodowe ścieżki się skrzyżowały, gdy wspólnie zasiadali w jury, oceniając występy uczestników i dzieląc się swoimi opiniami na temat ich talentów. Od czasu zakończenia współpracy w programie nie utrzymują kontaktu, Kliment wyznał dlaczego, tak się stało.

Jan Kliment zaapelował do Chylińskiej

Jan Kliment, znany tancerz i były juror programu „Mam talent!", otworzył się na temat swojej relacji z Agnieszką Chylińską. W wywiadzie dla Vivy.pl, przyznał, że od zakończenia współpracy w show nie utrzymuje kontaktu z popularną wokalistką i jurorką. Kliment wyznał, że ma poczucie, że by przeszkadzał, co sugeruje jego delikatne podejście do dawnej znajomości.

Mimo że para spędziła razem wiele czasu na planie programu, ich drogi po zakończeniu edycji rozeszły się. Kliment podkreślił, że nie chce narzucać się Chylińskiej, co wynika z jego przekonania o potrzebie poszanowania prywatności drugiej osoby.

Ja nie chcę dzwonić, bo noszę w sobie takie poczucie, że bym jej przeszkadzał. Bo wiem, że jest zajęta, tak? A jak Agnieszka zadzwoni, ja się ucieszę i dodatkowo wiem, że jej w niczym nie przeszkadzam - oznajmił Jan Kliment.

Tancerz, korzystając ze sposobności, zwrócił się do Agnieszki i zaapelował do niej, żeby sama się do niego odezwała!

Agnieszka, zadzwoń do mnie kiedyś - oznajmił.

Czy Agnieszka Chylińska odpowie na apel swojego byłego kolegi z jury? Czas pokaże.

Skąd znają się Jan Kliment i Agnieszka Chylińska?

Agnieszka Chylińska to polska piosenkarka, autorka tekstów i jurorka telewizyjna, znana z charyzmatycznej osobowości i mocnego głosu. Karierę rozpoczęła jako wokalistka rockowego zespołu O.N.A., w którym nagrała takie przeboje jak „Kiedy powiem sobie dość”. Po rozpadzie grupy rozpoczęła solową karierę, zmieniając styl na bardziej popowy. Od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej oraz jurorką w programie „Mam talent!”, gdzie słynie z bezpośrednich i szczerych ocen.

Jan Kliment to czeski tancerz i choreograf, który zdobył popularność w Polsce dzięki udziałowi w „Tańcu z gwiazdami”. Jego talent i charyzma przyniosły mu sympatię widzów, a z czasem został również jurorem w „Mam talent!”. Aktualnie wrócił do udziału w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w 16. edycji zatańczy z Grażyną Szapołowską.

Chylińska i Kliment poznali się na planie "Mam talent", gdzie jako jurorzy wspólnie oceniali występy uczestników. Ich relacja rozwijała się w trakcie pracy w jury, co pozwoliło im lepiej się poznać i współpracować w dynamicznym środowisku telewizyjnym. Mimo że Jan Kliment cieszył się sympatią widzów TVN, w 2023 roku zakończyła się jego współpraca ze stacją, a w skład nowego jury „Mam talent!” weszli Julia Wieniawa i Marcin Prokop.

Kiedy nowa edycja „Mam talent!”?

Nowa, 16. edycja programu „Mam talent!” zadebiutuje na antenie TVN wiosną 2025 roku. W skład jury ponownie wejdą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Program poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.

