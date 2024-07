Pierwsze doniesienia o romansie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana pojawiły się w listopadzie zeszłego roku. Od tamtej pory żadne z nich nigdy nie komentowało swojego związku. Dopiero przy okazji ostatniego odcinka "Project Runway", Perfekcyjnej wymsknęła się dość istotna informacja, którą od początku tygodnia żyją wszystkie media. Przypomnijmy: Rozenek gwiazdą "Project Runway". Przez przypadek wyjawiła tajemnicę związku z Radkiem

Zbieg okoliczności sprawił, że niemal w tym samym czasie również Radek wypowiedział się po raz pierwszy na temat swojej nowej miłości. Dziennikarz WideoPortalu.pl zapytał byłego piłkarza, czy to prawda, że to właśnie dla Rozenek zmienił swój styl ubierania. Nie jest tajemnicą, że od kilku miesięcy Majdan prezentuje się bardzo elegancko i męsko, a w przeszłości bywało z tym przecież różnie. Gwiazdor zapewnił też, że jest szczęśliwy i zakochany.



Nie mamy tego typu problemów, bo przede wszystkim na żadne imprezy nie chodzimy. Ale z drugiej strony też oczywiście, jeśli mamy jakieś swoje prywatne wydarzenia to nie, ona nie musi mi tego mówić. Nie wierzysz chyba, że nagle do swojej szafy kupiłem 20 nowych garniturów i zacząłem się inaczej ubierać? Wszystko jest tak, jak być powinno - w jak najlepszym porządku. Jak zauważyłeś też pewnie, nigdy w mediach się nie wypowiadamy na temat naszego związku. Jestem bardzo szczęśliwy w momencie w tym, w którym jestem. A zakochany? To chyba widać - wyznał w rozmowie z Wideoportal.pl Majdan.