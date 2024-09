Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odnaleźli swoją miłość na późnym etapie życia, jednak mimo to tworzą wspaniały dom i wychowują wspólnie dzieci w poprzedniego związku kobiety oraz ich wspólnego synka Henia. Teraz okazuje się, że minęło już 8. lat od ich magicznego dnia zaślubin. To prawdziwy powód do świętowania. Zobaczcie, jak wyglądała wówczas Małgorzata Rozenek przed ołtarzem.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są 8 lat po ślubie

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to bezapelacyjnie jedna z najbardziej popularnych par show-biznesu. Fani bacznie obserwują ich w mediach społecznościowych i komentują niemalże każdy nowy wpis. Niedawno Małgorzata Rozenek relacjonowała wyprowadzkę swojego najstarszego syna na studia, a następnie pokazała zdjęcie z Heniem, który wrócił do przedszkola po wakacyjnej przerwie. Teraz z kolei to Radosław Majdan zaskoczył fanów wzruszającym wpisem i z okazji rocznicy ślubu ze swoją ukochaną dodał kilka zdjęć z ich przeszłości, m.in. na okładkach magazynu "Party":

To już 8 lat po naszym pięknym ślubie, a ja kocham Cię @m_rozenek cały czas tak samo mocno, a nawet bardziej…jak to mówisz Małgosiu tyle razem przeżyliśmy, a jeszcze tyle przed nami - napisał Radosław Majdan.

Fani nie mogli uwierzyć, że minęło już 8 lat od ślubu celebrytów. Posypały się gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia:

Jak to mówią każdy garnek ma swoją pokrywkę, fajnie ze wam się udało

Gratulacje kochani, kolejnych lat razem!

Niewiarygodne, że to już tyle lat. Pamiętam jakby to było wczoraj - rozpisują się fani.

Przypominamy, że ślub i wesele Majdanów odbył się 10. września 2016 roku. Uroczystość odbyła się w Park Cafe w Konstancinie, a Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała dość nietypową kreację ślubną, ponieważ postawiła na kolor szary! Krój jej sukni przypominał "rybkę", a włosy były upięte w schludnego koka. Radosław postawił jednak na klasyczny garnitur, a całość prezentowała się naprawdę idealnie. Oczywiście na pierwszy taniec Małgorzata Rozenek zmieniła suknię na luźniejszą, która prezentowała się równie pięknie.

Małżeństwu Majdanów serdecznie gratulujemy!

