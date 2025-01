Radosław Majdan to doskonale wszystkim znany były piłkarz, który występował na pozycji bramkarza. Prywatnie już od ponad dekady jest związany z Małgorzatą Rozenek-Majdan, którą poślubił w 2016 roku, a cztery lata później doczekał się z nią synka, Henryka.

Dziś Radosław Majdan chętnie pokazuje też swoje życie na Instagramie i to właśnie w tym miejscu przekazał, że już lada moment zobaczymy go w nowym programie TVN! Dumy z męża nie kryje jego ukochana Małgorzata Rozenek-Majdan, która przyznała wprost, że już nie może się doczekać na emisję show z udziałem Radosława Majdana.

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że stacja TVN rozpoczyna realizację nowego programu o nazwie "Eternal Glory". Zdjęcia odbyły się w Grecji, a prowadzącą show została Anna Senkara. Fani programów rozrywkowych z niecierpliwością czekali na wieści, kiedy mogą spodziewać się emisji nowego programu TVN i właśnie wszystko wyszło na jaw! Już lada moment zobaczymy na ekranie zmagania 8 wybitnych sportowców, a w tym gronie znalazł się również Radosław Majdan.

Mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan właśnie zamieścił na swoim Instagramie radosną wiadomość, że jego fani będą mogli śledzić jego zmagania w "Eternal Glory" już 15 stycznia o godzinie 20:50 na antenie stacji TVN.

To było jedno z najcięższych wyzwań w #eternalglory. Ja nie zmęczyłem się tak w ciągu ostatnich 15 lat więc, to będzie hardcore. A co to będzie? Już 15 stycznia o godz. 20:50 na antenie @tvn.pl czas na pojedynki mistrzów - liczy się refleks, precyzja i determinacja. To będzie prawdziwa sportowa rywalizacja. Krok po kroku do chwały!

- przekazał Radosław Majdan