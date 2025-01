"Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory" rusza już 15 stycznia na antenie TVN. Program łączy ze sobą nie tylko sportowe wyzwania ale także elementy reality-show, dzięki którym będziemy mogli poznać biorących w tym udział sportowców od zupełnie innej strony. Na konferencji prasowej poświęconej programowi spotkaliśmy Radosława Majdana.

Radosław Majdan niedawno ogłosił radosne wieści, o swoim udziale w "Mistrzowskich pojedynkach" i nie ukrywa, że "nie zmęczył się tak w ciągu ostatnich 15 lat". To znany sportowiec, jednak miłość do tej dziedziny przejęła po nim także Małgorzata Rozenek. Czy małżeństwu zdarza się razem ćwiczyć?

Rozdzielamy to. My jesteśmy na dwóch innych etapach w naszym życiu. Ja całe życie byłem sportowcem i byłem forsowany, poddawany sportowej presji i wysiłkowi fizycznemu i większość sportowców, którzy już z tym kończą sport traktują już tylko jako relaks i ja też to tak traktuję

- wyznał Radosław Majdan w rozmowie z Party.pl.