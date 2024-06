1 czerwca Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie tylko świętowali Dzień Dziecka, ale również urodziny prezenterki. Po wspólnym świętowaniu i niespodziance od synów cała rodzina wybrała się na spacer, na którym zostali wypatrzeni przez paparazzi. Małżeństwo musiało poświecić sporo czasu na wybór stylizacji, bo wszyscy byli dopasowani kolorystycznie. Wyglądali stylowo?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na rodzinnym spacerze z dziećmi

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to jedna z najgorętszych par w naszym rodzimym show-biznesie. Małżeństwo wychowuje razem trójkę dzieci: Stanisława i Tadeusz z poprzedniego małżeństwa celebrytki i ich wspólnego syna Henia. W Dzień Dziecka Małgorzata Rozenek obchodziła urodziny i pochwaliła się wyjątkową niespodzianką od synów. Perfekcyjna pani domu chętnie chwali się wspólnymi chwilami ze swoim mężem i dziećmi. Nie da się nie zauważyć, że rodzina przykuwa sporą uwagę do mody i zawsze wyglądają szykownie. Gdy decydują się na wspólne wyjścia, wszyscy często mają dopasowane do siebie stylizacje. Dobrze im to wychodzi?

