Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w polskim show-biznesie i w ostatnich latach mocno zmieniła swoje życie. Założyła własną markę, przeszła spektakularną metamorfozę, a sport stał się niej prawdziwą pasją. To jeszcze nie koniec zmian w życiu celebrytki, bo niedawno jej najstarszy syn wyprowadził się z domu i wyjechał na studia, a teraz okazuje się, że być może nastoletni Tadeusz wyjedzie na roczne stypendium do USA. Tymczasem najmłodszy syn Henryk od dziecka zarabia na różnego rodzaju współpracach i Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że zebrał już kwotę wystarczającą na pokrycie studiów. Teraz Małgorzata i Radosław zostali przyłapani przez paparazzi tylko we dwoje, ale mieli nietęgie miny. Czyżby coś poszło nie po ich myśli?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przyłapani przez paparazzi

Małgorzata Rozenek od kiedy wróciła do formy po narodzinach trzeciego syna, bardzo dba o siebie i nie ukrywa, że pokochała aktywność sportową, a nawet przez długi czas publikowała w mediach społecznościowych swoje relacje z treningów, które odbywały się nawet o 6 rano. Zawodowo Małgorzata Rozenek jest nie tylko związana ze stacją TVN, ale również jest właścicielką własnej marki ubrań, prowadzi fundację i aktywnie działa na rzecz walki z niepłodnością. Celebrytka ma naprawdę napięty grafik, a dodatkowo zajmuje się też wychowaniem synów. Trzeba przyznać, że to zdecydowanie jedna z najbardziej zajętych gwiazd w polskim show-biznesie. Mimo to Małgorzata Rozenek znajduje też czas na to, aby wspólnie z mężem spędzić czas tylko we dwoje i ostatnio paparazzi przyłapali ich w drodze do jednej z warszawskich restauracji. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!