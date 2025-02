Marianna Schreiber coraz śmielej komentuje życie celebrytów. Na swoim kanale YouTube zazwyczaj analizuje odcinki "Królowej przetrwania", jednak tym razem postanowiła... rozprawić się z influencerami. W najnowszym materiale zarzuciła Małgorzacie Rozenek-Majdan, Klaudii Halejcio i Andziaks kreowanie fałszywego wizerunku w mediach społecznościowych. A to dopiero początek!

Marianna Schreiber ponownie wzbudziła ogromne emocje w sieci. W swoim najnowszym materiale na YouTube postanowiła wytknąć hipokryzję gwiazdom show-biznesu, które jej zdaniem kreują nierealistyczne standardy życia. Na celowniku znalazły się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan. Marianna Schreiber nie przebierała w słowach. W ostrym tonie skomentowała zachowanie gwiazdy TVN, wytykając jej prezentowanie luksusowego stylu życia.

Skrytykowała m.in. jej spacery z psem w towarzystwie torebki wartej 20 tysięcy złotych oraz stylizacje, które - według Schreiber - nijak mają się do codzienności przeciętnej kobiety.

Ona idzie do lasu zbierać grzyby ubrana cała na biało. No kurde, ludzie, kto chodzi tak zbierać grzyby? Kto chodzi z psem z torebką za 20 koła? W sensie ok, to nie jest grzech, niech chodzi, niech ma, super, tylko wyobrażacie sobie, że wychodzicie z psem co 3-4 godziny i za każdym razem musicie się odwalić jak stróż w Boże Ciało?

- grzmiała Marianna.