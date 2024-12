Produkcja zapewne marzy o tym dniu, w którym Małgorzata Rozenek- Majdan przyjmie zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami". Celebrytka mówi wprost, że marzy o tym od lat, ale jedna rzecz ją powstrzymuje i wcale nie chodzi o pieniądze! Co ciekawe, Małgorzata Rozenek-Majdan właśnie zdradziła nazwisko kolejnej uczestniczki show! Tę gwiazdę znają wszyscy!

Stacja Polsat jest na etapie kompletowania uczestników 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Po wielkim sukcesie poprzedniej edycji produkcji zależy na tym, aby utrzymać oglądalność, więc widzowie mogą spodziewać się samych topowych nazwisk gwiazd, które zatańczą już na wiosnę. Wiadomym jest, że na parkiecie zobaczymy Blanką, jednak w mediach mówi się o wielu innych celebrytach. Nam udało się dowiedzieć, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" zabiega o Jolantę Kwaśniewską czy Magdę Mołek.

Teraz głos w sprawie zabrała Małgorzata Rozenek-Majdan. Okazuje się, że celebrytka od lat marzy o wzięciu udziału w show, a już raz było naprawdę blisko, aby podpisała umowę. W rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem wyjawiła:

Raz było naprawdę blisko. Na tyle blisko, że miałam już wynegocjowane wszystkie warunki i nawet wynegocjowanego partnera tanecznego. (...) Nie ukrywam, że jestem fanką programu 'Taniec z Gwiazdami'. Ja kocham taniec, kocham to wszystko, co wokół tańca się dzieje, ten cały blichtr - wyliczała, zachwycając się formatem

Jest tylko jedno "ale", dla którego Małgorzaty Rozenek-Majdan nie zobaczymy w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Chodzi o stację, w której emitowany jest program:

Stacja, która produkuje 'Taniec z Gwiazdami' to nie jest moja stacja. Ja jestem zawodowo związana ze stacją TVN, co więcej, jestem wdzięczna za możliwość rozwoju, który w tej stacji mam i cieszę się na nowe projekty, które razem przygotowujemy, więc gdyby 'Taniec z Gwiazdami' był w stacji TVN, to byłabym pierwsza, która zapukałaby do gabinetu dyrektor programowej i powiedziała: bierz mnie i nawet nie musisz mi płacić tych wielkich pieniędzy

- przyznała Małgorzata.