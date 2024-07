Tydzień temu producenci The Voice of Poland zafundowali widzom poważne zmiany. Dobór finalistów zależał tylko i wyłącznie od ich głosowania, choć do tzw. cross bitew uczestników dobierali trenerzy. Nowa zasada wywołała mnóstwo emocji. Przypomnijmy: The Voice: Podopieczny Górniak komentuje zmianę zasad. Trenerzy mogą być niepocieszeni

Dzisiejszy odcinek rozpoczął się od występu gościa specjalnego - Natalii Nykiel. Pierwsza cross bitwa odbyła się pomiędzy Gracjanem Kalandykiem z grupy Justyny Steczkowskiej i Żanetą Łobudzką z klasy Marka Piekarczyka. Po wspólnym występie przyszedł czas na wyniki. Bezkonkurencyjny okazał się Gracjan.

W kolejnym odcinku wzięły udział Aleksandra Nizio z grupy Steczkowskiej oraz Iga Kozacka z drużyny Górniak, która zachwyciła jurorki:

Justyna: Ja uważam, że Edyta ma rację. Ty mas utkaną koronkę z głosu. Tak fantastycznie współgrałaś z baletem, nie spodziewałam się, że masz predyspozycję do tańca.

Edyta: Dziewczyno, możesz mi to w nie uwierzyć, ale śpiewasz lepiej ode mnie! Naprawdę, publiczność może mi nie uwierzyć, ale tak jest.



Do finału przeszła jednak Aleksandra Nizio miażdżąc Igę wynikiem 82% do 18%.

Później przyszedł czas na występ Edyty Górniak, która zaprezentowała wszystkim swój nowy singiel - "Glow On"

Kolejny pojedynek miał odbyć się pomiędzy Przemkiem Radziszewskim i Sarsą Markiewicz. Niestety, ze względu zdrowotnych, artystka zrezygnowała z udziału w show.

Sarsę zastąpiła Justyna Janik. Janik wykonała specjalnie dla niej wzruszający utwór "Hurt".

Jesteś niesamowita, przygotowałaś się w jeden, półtora dnia - wow! - oceniła Edyta

Lepszy okazał się jednak Przemek i to on wystąpi w finale.

Ostatni pojedynek odbył się pomiędzy Natalią Lubrano z grupy Tomsona i Barona oraz Magdaleny Paradziej z grupy Marka. Stracie wygrała Magda.

SKŁAD FINAŁU:

Gracjan Kalandyk (Justyna Steczkowska)

Aleksandra Nizio (Justyna Steczkowska)

Przemek Radziszewski (Edyta Górniak)

Magdalena Paradziej (Marek Piekarczyk)

Tym samym Baron i Tomson zostali bez żadnego uczestnika w finale. Macie swoich faworytów?

