Po licznych castingach i eliminacjach, trenerzy "The Voice Kids": Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron wybrali finałowe trójki, które w sobotni wieczór, 29 kwietnia, zmierzyły się ze sobą na muzycznej scenie. Najlepszy występ i, co za tym idzie, osobę, która zwycięży w szóstej odsłonie muzycznego show TVP, wybrali widzowie na drodze głosowania SMS. Kto wygrał "The Voice Kids 6"?

"The Voice Kids": Wiemy, kto wygrał 6. edycję programu

Widzowie mieli okazję śledzić już aż sześć edycji show "The Voice Kids", opartego na odkrywaniu wokalnych talentów i scenicznej rywalizacji młodych uczestników i uczestniczek. Finał szóstej odsłony programu widzowie mogli obejrzeć w sobotę, 29 kwietnia, na antenie TVP.

Pierwszy etap finału wypełniły występy dziewięciorga finalistów. O każdym z nich można powiedzieć, że był wyjątkowy i oryginalny, ale do ścisłego finału przeszła jedynie trójka uczestników: Marcel Tułacz, Marysia Stachera oraz Martyna Gąsak. To właśnie oni stanęli do walki o nagrodę główną programu - statuetkę i 50 tysięcy złotych, a oczekiwanie na finał głosowania swoim występem uświetniła Carla Fernandes - uczestniczka drugiej edycji "The Voice Kids", Sara James - zwyciężczyni czwartej odsłony programu, a nawet tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji - Blanka.

- Zwyciężczynią zostaje Martyna Gąsak - ogłosili prowadzący "The Voice Kids", Tomasz Kammel i Ida Nowakowska.

Instagram @martynagasakk

Martyna Gąsak wyglądała na zaskoczoną, ale również zachwyconą zwycięstwem w "The Voice Kids 6". Tomasz Kammel zapytał uczestniczkę, jak czuje się po informacji o wygranej.

- Jak się czujesz w skali od 1 do 10? - zapytał Tomasz Kammel.

- Milion! - odpowiedziała wzruszona Martyna Gąsak.

Po ogłoszeniu wygranej Martyna Gąsak, pełna emocji, na scenie wraz z pozostałymi finalistami wykonała piosenkę "If I were a boy" autorstwa Beyonce.

Przypomnijmy, że szósta odsłona „The Voice Kids” jest pierwszą w historii, w której nagrodę pieniężną na dalszą edukację muzyczną otrzymała nie tylko zwyciężczyni, ale również zdobywcy drugiego (30 tysięcy złotych) i trzeciego miejsca (20 tysięcy złotych).

Zaskoczył Was wynik głosowania w finale szóstej edycji "The Voice Kids"? A może mieliście innych faworytów? My gratulujemy wszystkim finalistom, jak również zwyciężczyni!

