W ubiegły poniedziałek w nocy doszło do nieszczęśliwego wypadku samochodowego z udziałem półfinalistki The Voice of Poland - Sarsy Markiewicz. Ze względu na problemy zdrowotne uczestniczka musiała się pożegnać z programem. Przypomnijmy: Uczestniczka The Voice uległa poważnemu wypadkowi. Historia ma smutny finał

Rezygnacja Sarsy z programu oznaczała to, że grupa Tomsona i Barona straciła drugą osobę, która może walczyć o finał. Żeby wszystko odbywało się zgodnie z zasadami, trzeba było znaleźć zastępstwo dla Markiewicz. Okazało się, że będzie to Justyna Janik, która w poprzednim odcinku odpadła z rywalizacji. Solistka podzieliła się to radosną informacją na Facebooku:

No i wszystko juz wiadome!!!! WRACAM DO PROGRAMU!!! Oglądajcie dzisiaj o 20:05 na TVP2 The Voice of Poland TVP. Trzymajcie za mnie kciuki, bo stres jest dzis ogromny - napisała

Będziecie kibicować Justynie?

