Ruszyło najbardziej wyczekiwane muzyczne show TVP - "The Voice of Poland". Jeszcze przed rozpoczęciem show najwięcej emocji wzbudzał konflikt Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak. W sprawie rzekomej rywalizacji pomiędzy wokalistkami głos zabrał nawet producent show. Przypomnijmy: Górniak i Steczkowska podpisały umowę o przyjaźni? Głos zabrał producent The Voice

Reklama

Pierwszy odcinek rozpoczął się od wspólnego występu wszystkich trenerów: Justyny, Tomsona i Barona, Edyty oraz Marka Piekarczyka, którzy wykonali hymn programu "Tysiące głosów". Później na scenie pojawił się pierwszy uczestnik, Maciej Zieliński, który zachwycił jurorów utworem Mroza "Nic do stracenia". Odwrócili się wszyscy, a solista trafił do grupy Tomsona i Barona. Kolejna uczestniczka, Aga Szewczyk, finalistka drugiej edycji Idola, również trafiła do grupy członków Afromental, którzy walczyli o nią z Markiem Piekarczykiem. Panowie na tyle starali się o jej względy, że obie diwy poczuły się niepotrzebnie w show:

Edyta: Chodź Justyna, idziemy gdzieś na kawę

Justyna: Tak, Edi, trzeba się napić czegoś dobrego

Następnym zawodnikiem był Łukasz Szemraj. Jego występ oczarował tylko Marka Piekarczyka. Dużo emocji dostarczył widzom występ Jerzego Grzechnika. Do ostatniej chwili żaden z trenerów się nie odwrócił. Jednak pod koniec występu swój przycisk nacisnęli wszyscy poza Markiem. Wokalista trafił do grupy Edyty. Przekonała go w bardzo ciekawy sposób:

Masz w sobie ogromną wrażliwość, jesteś przystojny, a ja właśnie rozstałam się z facetem - mówiła

Edyta się cudownie całuje - rekomendowała koleżankę Justyna

Następnym uczestnikiem był Marcin Molendowski. Choć odwrócili się wszyscy trenerzy, artysta również wybrał Edytę.

Zobacz także

Pokażę ci, czym jest pauza nawet tam, gdzie Edi twierdzi, że jej nie ma - zachęcała go Steczkowska.

Kolejną uczestniczką była Paulina Grochowska, która powaliła na kolana utworem Nelly Furtado. Dziewczyna trafiła do grupy Tomsona i Barona. Następna solistka, która pojawiła się na scenie, to Ewelina Pobłocka. Odwróciła się tylko Górniak. Kolejną zawodniczką była Natalia Lubrano. Artystka zauroczyła wszystkich trenerów. Natalia wybrała jednak Tomsona i Barona. Ostatnim wokalistą, który otrzymał szansę w show, był Karol Dziedzic. Jego występ wzruszył wszystkich trenerów. Karol najbardziej chciał jednak współpracować z Justyną.

Nie jestem w stanie nic powiedzieć, Jestem rozwalona totalnie- mówiła Górniak, która rzuciła się na uczestnika

Ta minuta trzydzieści sprawiła, że zostaniesz w sercu. Zobacz, co ty robisz z kobietami - dopowiedziała Justyna

Podsumowanie po pierwszym odcinku:

Tomson i Baron:

Maciej Zieliński

Aga Szewczyk

Paulina Grochowska

Natalia Lubrano

Marek Piekarczyk:

Łukasz Szemraj

Edyta Górniak:

Jerzy Grzechnik

Marcin Molendrowski

Ewelina Pobłocka

Justyna Steczkowska:

Karol Dziedzic

Macie już swoich faworytów?

Zobacz: Pierwsze łzy Górniak i Steczkowskiej w The Voice. Kto je tak wzruszył?

Reklama

Uczestnicy pierwszego odcinka "The Voice":