Na długo przed startem pierwszych castingów najnowszej edycji "The Voice of Poland" prasa rozpisywała się o konflikcie Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. , które zasiadają w jury. Obie panie podobno nieszczególnie za sobą przepadają, co miało utrudniać pracę na planie. Podobno producenci show postawili im nawet warunek - mają się polubić. Przypomnijmy: Producenci postawili warunek Górniak i Steczkowskiej. To nie będzie dla nich łatwe

Wczoraj "Super Express" donosił o sensacyjnych kulisach rzekomej umowy. Według tabloidu, wokalistki zobowiązały się w swoich kontraktach do zapłacenia ponad 50 tysięcy złotych kary w razie zgrzytów i ataków słownych na wizji. Dodatkowo zdaniem informatorów gazety, to Edyta miała być tą, która prowokuje kłótnie z Justyną, co mogłoby wydatnie popsuć atmosferę na planie. Rewelacje te na tyle odbiegają od prawdy, że po raz pierwszy oficjalnie postanowili wypowiedzieć się producenci show, którzy zamieścili obszerny komunikat na swojej stronie internetowej.



W związku z pojawieniem się w dniu wczorajszym (tzn. 03.09.2014 roku) w mediach nieprawdziwych informacji odnośnie Edyty Górniak oraz Justyny Steczkowskiej i ewentualnych kar pieniężnych, które mogą nałożyć na artystki producenci „The Voice of Poland. Najlepszy głos” za wzajemne słowne atakowanie się w trakcie V edycji programu, firma Rochstar pragnie zdementować nieprawdziwe treści opublikowane w prasie i Internecie. Nie istnieją żadne umowy mówiące o karach za werbalne ataki. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska darzą się ogromnym szacunkiem i sympatią, dzięki czemu praca na planie przebiega w bardzo przyjemnej i ciepłej atmosferze. Zdajemy sobie sprawę, że obecność w programie dwóch niezwykle utalentowanych i cieszących się ogromną popularnością artystek wywołuje wiele sensacji - czytamy w komentarzu firmy Rochstar.

Poniżej treść pełnego oświadczenia. Myślicie, że utnie to plotki raz na zawsze?

