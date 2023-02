"The Voice Senior". Kto wygrał 4. edycję show? Wielki finał już za nami! 

Finał 3. edycji "The Voice Senior" był niezwykle emocjonujący! Trenerzy z ciężkim sercem spośród 8 finalistów wyłonili 4, na których mogli głosować widzowie! Wybór nie był łatwy, bo każdy z wokalistów popisał się niezwykłym głosem. Widzowie jednak zdecydowali! Kto otrzymał największą ilość głosów SMS? "The Voice Senior 3" Widzowie wybrali zwycięzcę! W 3. edycji programu o główną wygraną walczyło 4 uczestników, każdy z drużyny jednego z jurorów. Maryla Rodowicz wybrała Larysę Tsoy, która dała prawdziwy popis swoich umiejętności i wyglądała na scenie niczym sama Tina Turner! Uczestniczka zaśpiewała zresztą hit światowej diwy "Simply the best". Larysa rywalizowała o pierwsze miejsce w towarzystwie panów. Witold Paszt wybrał Krzysztofa Prusika, który wzruszył fanów do łez wykonaniem hitu Pola Anki "You're my destiny", zaś Maryla Rodowicz nie ukrywała, że była zafascynowana uczestnikiem! Piotr Cugowski postawił na Jerzego Hermana z prawdziwym rockowym i bluesowym sercem. Gdy Pan Jerzy wykonał "Ten o tobie film" Tadeusza Nalepy porwał jurorów. Alicja Majewska wybrała na swojego faworyta Andrzeja Bylińskiego, który zdobył uznanie fanów niezwykłą, poetycką interpretacją wykonywanych przez siebie utworów. Gdy Andrzej Byliński zaśpiewał "Jednego serca" jurorom zabrakło słów. Fani mieli więc naprawdę bardzo ciężki wybór! Zobacz także: "The Voice Senior" Witold Paszt nie pojawi się w finale programu! Co się stało? Widzowie za pomocą głosowania SMS podjęli jednak tę trudną decyzję. 3. edycję "The Voice Senior" wygrał Krzysztof Prusik z drużyny Witolda Paszta! 65-letni uczestnik nie ukrywał ogromnego...