Przed nami pierwszy odcinek największego muzycznego show TVP - "The Voice of Poland". Piąta edycja już teraz uznawana jest za najlepszą. Nie tylko ze względu na udział dwóch wielkich diw polskiej sceny - Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak, ale również wysoki poziom uczestników biorących w nim udział. To zmusiło producentów do pewnych zmian w regulaminie, które jeszcze bardziej podsycają zainteresowanie w okół show. Przypomnijmy: Górniak zapoczątkowała zmiany w The Voice. Co jeszcze uległo modyfikacji?

W pierwszym odcinku czekają nas wielkie emocje. Wszystko za sprawą Karola Dziedzica, który świetnie wykonał utwór "I don’t want to talk about it" z repertuaru Roda Stewarta i Amy Belle. Występ solisty powalił na kolana wszystkich trenerów, którzy odwrócili swoje fotele. Najbardziej emocjonalnie zareagowała Edyta Górniak. Artystka podbiegła z łzami w oczach do uczestnika, rzucając mu się na szyję. Justyna Steczkowska również nie mogła ukryć swojego wzruszenia.

Do czyjej grupy trafi uczestnik? Przekonamy się już w sobotę, 6 września.

