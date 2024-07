Szósta edycja popularnego show TVP, "The Voice of Poland", stała pod znakiem zapytania,a decyzję utrudniał fakt, że dotychczasowi jurorzy zdecydowali się na odejście z programu. Najpierw poinformowała o tym Justyna Steczkowska, następnie Marek Piekarczyk, a teraz Edyta Górniak. Zobacz: Wystąpi czy nie? Edyta Górniak oficjalnie skomentowała swój udział w The Voice 6

Jak się jednak okazuje nie stanęło to na przeszkodzie producentom, którzy postanowili przeprowadzić castingi na nowych członków jury. Do duetu Tomsona i Barona dołączą trzy nowe osoby, a jak podaje jastrzabpost.pl, jedna z nich jest już odicjalnie znana. To Rafał Brzozowski, który zastąpi lidera zespołu TSA. Co ciekawe artysta sam brał udział w jednej z edycji show, ale niestety odpadł tuż przed finałem. Muzyk więc najlepiej będzie wiedział, jak czują się początkujący wokaliści i da im cenne rady.

To dobry wybór?

