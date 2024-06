Kolejne roszady w "The Voice Senior". W nowej edycji nie zobaczymy już Maryli Rodowicz. Pojawiają się nieoficjalne informacje, kto miałby ją zastąpić. Kilka lat temu to właśnie on wyleciał w TVP z hukiem. Maryla Rodowicz wymownie skomentowała doniesienia o zastępstwie.

Maryla Rodowicz usunięta w "The Voice Senior". Kto ją zastąpi?

Nie tak dawno media obiegła informacja, że Maryli Rodowicz nie zobaczymy ani na festiwalu w Opolu ani podczas Sylwestra TVP. "Już tyle razy byłam w Opolu, że nie będę płakać" komentowała. Opowiedziała również jak rozstano się z nią w " The Voice Senior". Teraz w rozmowie z Pudelkiem kolejny raz potwierdziła, że jej przygoda z talent show dla seniorów dobiegła końca.

To prawda, nie dostałam zaproszenia do The Voice Senior

Maryla Rodowicz w The Voice Senior FOT. Jan Bogacz, TVP

Niedawno jednak Andrzej Piaseczny w rozmowie z Plejadą przyznał, że po zmianach w TVP ponownie widziałby się na fotelu jurora w "The Voice Senior", z którego został usunięty w 2021 roku po viralowym filmiku z 50-tych urodzin, podczas którego wulgarnie wypowiada się na temat partii ówcześnie rządzącej.

Z ciekawostek, pewnie wrócę do ''The Voice Senior''. To jest dla mnie super. Jest dobrze. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie.

Czy Andrzej Piaseczny faktycznie wróci do "The Voice Senior" i zajmie miejsce, które przez ostatnie edycje należało do Maryli Rodowicz? Zapytana o to wokalistka powiedziała krótko:

Piasek jest bardzo miłym kolegą, życzę mu powodzenia - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Co myślicie o takiej zmianie?

Andrzej Piaseczny AKPA/Podlewski