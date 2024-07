Ostatni rok był dla Edyty Górniak pełen emocji. Gwiazda wydała nowe single, jurorowała w "The Voice of Poland", zakończyła związek z Piotrem Schrammem, a także uczestniczyła w medialnej nagonce na jej byłego męża. Najbliższe 12 miesięcy ma być dla diwy bardziej spokojnym czasem, który chce poświęcić na tworzenie materiału na nowy album.

Przed chwilą na Facebooku Edyta podsumowała w kilku zdaniach 2014 rok, a także nawiązała do plotek jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Górniak oficjalnie potwierdziła, że rezygnuje z udziału w kolejnej edycji "The Voice of Poland", a także rozwiała wątpliwości, co do faktu, że na wiosnę TVP wyemituje 6. edycję.

Należy Wam się info z pierwszej ręki, więc i w temacie programu "The VOICE". Wiecie jak ważny ten Rok jest dla mnie - dla Nas. Potrzebna jest przestrzeń i skupienie dla realizacji marzeń i Projektów. Tym samym musiałam podjąć decyzję odmowną dotycząca mojego udziału w kolejnej edycji programu. Ponowne zaproszenie z rąk samych dyrektorów Telewizji oraz firmy Rochstar, odbieram jako kolejny dowód zaufania, za co bardzo Dziękuję. Doceniam to. Dziękuję również za Wasz odbiór mojej osoby w roli Trenera, oraz za to, że tak wielu z Was widziałoby mnie w tej roli ponownie. Wierzę jednak, że rozumiecie moją decyzję.

