Niedawno zakończyła się 6. odsłona "The Voice Kids", a niedługo po finale Dawid Kwiatkowski postanowił oficjalnie podzielić się informacją, że rezygnuje z funkcji jurora w popularnym, muzycznym show dla dzieci. Ta wiadomość bardzo zasmuciła fanów programu, bo jak wiadomo, młody muzyk spisywał się w tej roli perfekcyjnie. Kto zatem może go zastąpić? Jeden z portali właśnie poinformował, że następca, a właściwie następczyni Dawida Kwiatkowskiego, została już wybrana! O kogo chodzi?

Kto zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w "The Voice Kids"?

Dawid Kwiatkowski odchodzi z "The Voice Kids" - ta smutna wiadomość obiegła media we wtorek, drugiego maja. Były juror popularnego muzycznego show dla dzieci wyjaśnił powody swojej decyzji w specjalnym oświadczeniu zamieszczonym w jego social mediach.

- Kiedy w zeszłym roku usiadłem na tym nieziemsko wygodnym fotelu w pierwszy dzień przesłuchań w ciemno, czułem już, że robię to ostatni raz. [...] Serce mówi mi „Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła”, a serca słucham jak babci. Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka - wyjawił w swoim oświadczeniu Dawid Kwiatkowski.

Oświadczenie Dawida Kwiatkowskiego oczywiście szybko sprawiło, że w sieci pojawiła się istna "giełda nazwisk", dotyczących jego następcy. Plotkowano, że w jury może zasiąść m.in. Kuba Szmajkowski. Jednak według ustaleń portalu Pudelek.pl, kto inny zastąpi Dawida Kwiatkowskiego - chodzi o... Marinę Łuczenko!

- Nowym jurorem "The Voice Kids" będzie Marina Łuczenko - zdradziła Pudelkowi osoba związana z TVP.

Marina ostatnio często występowała podczas różnych eventów organizowanych przez stację TVP. Podobno żona Wojciecha Szczęsnego miała nawet wziąć udział w preselekcjach do Eurowizji, ale jak wiadomo, ostatecznie do tego nie doszło. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ją w roli jurorki "The Voice Kids".

Na ten moment nie ma jednak żadnego oficjalnego komunikatu ze strony produkcji. Jeśli jednak te informacje się potwierdzą, to będziecie cieszyć się z takiej następczyni Dawida Kwiatkowskiego?

