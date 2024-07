Zwolnili wszystkich trenerów "The Voice Senior". Kto ich zastąpi?

Co za zmiany! Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak i Tomasz Szczepaniak znikają z "The Voice Senior". Kolejny program rozrywkowy Telewizji Polskiej pożegnał się z gwiazdami, by zatrudnić nowe twarze. Jak donosi Pudelek wszyscy trenerzy, których widzieliśmy w ostatniej edycji nie pojawią się w najnowszej odsłonie show. Kto ich zastąpi? Szykuje się wielki powrót.

Po tym jak nowa koalicja rządząca przejęła władze nad TVP, w stacji pojawiły się liczne zmiany. W programach informacyjnych i rozrywkowych pojawiły się nowe twarze, a niektóre z nich powróciły do stacji po kilku latach, a wśród nich m.in. Barbara Kurdej-Szatan, która poprowadzi nowy program "Cudowne lata".

Teraz okazuje się, że trenerzy "The Voice Senior" również musieli pożegnać się z programem. Jak poinformował Pudelek, w 6. edycji muzycznego show nie zobaczymy już Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepanika. Robert Janowski wraca do Telewizji Polskiej i to właśnie on zajmie jeden z jurorskich foteli w muzycznym show.

Robert świetnie się sprawdził jako juror w show Polsatu. Sam jest doświadczonym muzykiem, jesteśmy przekonani, że doskonale poradzi sobie jako trener śpiewających seniorów — powiedziała osoba z produkcji dla ''Pudelka''.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Na fotel trenerski "The Voice Senior" ma powrócić Andrzej Piaseczny, który ma zastąpić Maryle Rodowicz. Przypominamy, że muzyk miał już okazje, sprawdzić się w tej roli w pierwszej i drugiej edycji muzycznego show. W drugim sezonie zwyciężyła nawet podopieczna Piasecznego, Barbara Parzeczewska.

, Fot. Przemysław Świderski/AKPA

Jak podaje portal Pudelek w roli trenerów zobaczymy jeszcze dwie artystki jednak do tej pory nie ujawniono ich nazwisk. Myślicie, że TVP wkrótce ogłosi skład trenerski najnowszej edycji muzycznego show dla seniorów?

A wy czekacie na 6. sezon "The Voice Senior"?

